Apple chystá skládací Mac. Má jít využít jako MacBook i iMac

Je pro vás 16” MacBook Pro pořád malý? Pak pro vás máme potěšující zprávu, kterou je však zatím třeba brát s patřičnou rezervou. Displejový expert a analytik v jedné osobě Ross Young totiž přispěchal před pár hodinami s tvrzením, že ohebné konstrukce Apple nezkoumá jen u iPhonů a iPadů, ale taktéž u MacBooků. U posledního zmiňovaného produktu se pak měl z tohoto řešení nadchnout natolik, že má na rok 2025 až 2027 údajně v plánu jeho uvedení. A že bude skutečně o co stát.

Apple podle analytika koketuje s myšlenkou vytvoření zhruba 20” MacBooku (jen pro představu, iMacy M1 mají 24”a největší MacBooky současnosti 16”, takže by se jednalo o skutečného giganta), který by měl být uprostřed ohebný a díky tomu tedy i svým způsobem kompaktní. Využívat by jej mělo jít jak ryze jako notebook, kdy by snad měla být k dispozici podpora dotykového ovládání pro virtuální klávesnici na jedné polovině displeje, tak i jako jakýsi poloviční iMac, kdy by po plném rozložení do 20” bylo ke stroji nutné připojit periferie v podobě klávesnice s trackpadem či myší. Další zajímavou informací, kterou analytik v souvislosti se strojem vyzradil, je pak podpora 4K/UHD rozlišení či vyššího, čímž by rozlišení současných MacBooků překonal.

Ačkoliv zní plány Applu na jeho ohebný Mac skutečně skvěle, vzhledem k časovému rámci jejich uskutečnění je třeba brát v potaz to, že se může v průběhu vývoje ještě leccos změnit, ba co víc – že může být celý projekt nakonec odpískán. Pokud se ale Applu podaří jeho vize dotáhnout do konce, jeho produktová řada počítačů by se velmi slušně otřásla v základech, jelikož se od ní v nejbližších letech až na nasazení mimořádně výkonných čipsetů Apple Silicon nic zásadního neočekává.

Macy lze zakoupit například zde