Co by asi řekl Steve Jobs na nový Apple Studio Display

Společnost Apple se v minulosti zabývala mimo jiné také výrobou prémiových displejů. Tato éra nicméně po určitě době skončila, což se řadu let setkávalo s nelibými reakcemi ze strany některých profesionálů. V roce 2019 se však Apple opět vrátil k výrobě prémiových displejů – světlo světa tehdy spatřil nákladný Pro Display XDR, který letos doplnil Apple Studio Displayem. A určitá kontroverze byla rázem na světě.

Pro Display XDR se mohl sice pochlubit skvělými funkcemi, jako dělanými na míru zmíněným profesionálům, z pochopitelných důvodů ale musel čelit kritice z jistých míst kvůli své opravdu vysoké ceně. Kritici si brali na paškál také drahý stojánek k tomuto monitoru. Kritice se nevyhnul ani monitor Apple Studio Display, který firma představila v prvním pololetí letošního roku. Také tento model je kritizován pro svou vysokou cenu, způsob podsvícení, nebo třeba webkameru. Řada lidí měla jasno v tom, že Apple měl spíš vydat dostupnější monitor, který by plně vyhovoval potřebám běžných uživatelů.

Při vydávání nových Apple produktů si řada lidí často klade otázku, co by na danou novinku asi řekl Steve Jobs. Nezřídka se tito lidé shodnou na tom, že se Steve musí obracet v hrobě. Dnes se již samozřejmě nedozvíme, co by Steve Jobs opravdu říkal na některé novinky z dílny cupertinské společnosti. Na řadu věcí se ale dá aplikovat to, co pronesl v roce 2010 na konferenci D8. Jobs tehdy – byť samozřejmě ve zcela jiném kontextu – například prohlásil, že ve věcech je ve větší či menší míře kladen důraz na konkrétní prvky. Některé prvky jsou tedy záměrně v jistých produktech zdůrazněny více, jiné zde mnohdy zcela chybí. „Jsme jen lidé, snažící se řídit tuto společnost. Snažíme se dělat skvělé produkty pro lidi, a proto máme dostatek kuráže na to, abychom na základě našeho vlastního přesvědčení řekli, že se daný prvek nijak nepodílí na skvělém produktu, a že je tedy lepší jej vynechat,“ uvedl tenkrát Jobs.

Tato slova tehdy Steve Jobs adresoval směrem k absenci podpory technologie Adobe Flash u iPadu, což bylo téma, které se v té době intenzivně probíralo ze všech možných stran. Jeho projev lze ale snadno aplikovat na všechny novinky nejen od Applu, které z pochopitelných důvodů nemusí každému nutně konvenovat. Jobs si byl velice dobře vědom toho, že se jeho firma nemůže zavděčit všem:„Některým lidem se to nebude líbit, budou nám nadávat,“ uvedl tehdy, a dodal, že na sebe riziko kritiky bez problémů vezme. „Chceme pro naše zákazníky vyrábět ty nejlepší produkty na celém světě,“ dodal s tím, že to je právě to, za co zákazníci Applu tak ochotně platí nemalé částky. Pokud si tedy Apple stále Jobsova slova pamatuje, což zcela určitě ano vzhledem k tomu, jak rádi na něj lidé v něm v čele s Timem Cookem vzpomínají, dá se říci, že Studio Display vyvíjeli s nejlepším vědomím a svědomím a vytvořili jej zkrátka tak, aby dával v jejich očích co největší smysl.