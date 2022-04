Na Macy s M1 lze již nainstalovat Linux

Vzhledem k dnešnímu datu si teď někteří z vás možná myslí, že si opět děláme legraci. Hned na začátek ale můžeme potvrdit, že se o legraci rozhodně nejedná. Jak jistě víte, tak před několika lety, když Apple využíval procesory Intel, jste si na Mac mohli jednoduše nainstalovat Windows, popřípadě jiný systém. Nové čipy M1 však využívají architekturu ARM, kvůli čemuž se využití jiného systému než macOS prakticky znemožnilo. Využít každopádně můžete virtualizační aplikace, které vám umožní virtuální provoz některých operačních systémů, nejedná se ale o ideální způsob pro všechny uživatele, a to především kvůli ztrátě výkonu.

Apple pro jiné operační systémy jednoduše neposkytuje ovladače, což možnost instalace a využití alternativního systému na Macu s M1 značně ztěžuje. Samotní vývojáři navíc tak nějak nemají důvod tyto ovladače vyvíjet, jelikož architektura ARM není rozšířená jako x86, kterou využívá AMD či Intel. Doposud tak neexistoval žádný alternativní operační systém, který byste na nových Macích s čipy Apple Silicon mohli využít. To se ale nyní mění, a to konkrétně díky projektu Asahi Linux, který již nyní můžete na Macy s M1 nativně nainstalovat. Tento operační systém vyvíjí skupina dobrovolníků, kteří trávili hodiny a hodiny času nad úpravami existujících ovladačů, anebo vytváření těch vlastních, díky kterým systém může fungovat. Jak už bylo totiž zmíněno výše, tak Apple ovladače pro jiné systémy jednoduše neposkytuje.

Ještě před tím, než začnete jásat a hledat způsob instalace Asahi Linux na váš Mac s M1, tak je nutné, abychom si řekli několik dalších věcí. Primárně byste měli vědět, že vývojáři vypustili před pár dny teprve první alpha verzi pro veřejnost. V této verzi již funguje překvapivě dost hardwarových částí, například displej, Wi-Fi, USB a částečně Thunderbolt, to je ale prozatím tak nějak všechno. Vývojáři budou v budoucích verzích pracovat především na zprovoznění Bluetooth, DisplayPortu, přední kamery, režimu spánku či GPU akceleraci. Podle vývojářů jsou však čipy M1 tak moc výkonné, že už v současné době, bez GPU akcelerace, běží Asahi Linux více než dobře a údajně ještě plynuleji než macOS. Jednoduše řečeno se tedy nejedná o kompletně funkční operační systém, který byste si měli ihned běžet nainstalovat za vidinou zbavení se macOS. Prozatím je Asahi Linux určen spíše pro vývojáře. Tým Asahi Linux uvádí, že na kompletaci systému budou pracovat ještě minimálně další rok, ne-li dva.

Pokud se řadíte mezi vývojáře anebo jen rádi zkoušíte nové věci a chtěli byste si Asahi Linux na váš Mac nainstalovat, tak se budete muset umět orientovat v příkazovém řádku. Pro instalaci Asahi Linux na Mac je dále nutné, abyste měli k dispozici alespoň 53 GB místa v úložišti. Samotný systém zabere na disku zhruba 15 GB, zbylých 38 GB je nutné zachovat z toho důvodu, aby bylo možné i nadále stahovat a instalovat aktualizace macOS. Po instalaci Asahi Linux už se do něj dostanete stejně jako do Windows před několika lety – stačí se při spouštění Macu přesunout do rozhraní pro výběr startovacího disku. Zde se Asahi Linux objeví, tudíž jej stačí vybrat, potvrdit a spustit. Rozhodně bude zajímavé sledovat vývoj Asahi Linux a doufejme, že si jej brzy bez problémů budou schopni nainstalovat i obyčejní uživatelé. Celý projekt Asahi Linux je k dispozici na GitHubu, postup instalace najdete zde.

