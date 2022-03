Už jen dnes: Na získání HBO Max se slevou 33 % napořád máte poslední hodiny

Je to skoro až k nevíře, ale od spuštění „HBO GO na steroidech“ ve formě HBO Max v České republice již uplynuly zhruba tři týdny, což znamená mimo jiné to, že parádní slevová akce, kterou si provozovatel pro tuzemské předplatitele přichystal ve formě velkorysé slevy napořád míří pozvolna do finiše. Pokud tedy o předplacení HBO Max v současnosti uvažujete, neváhejte a s ohledem na budoucí úspory si jej předplaťte již dnes, jelikož jen tak si zajistíte slevu 33 % napořád. A to se z dlouhodobého hlediska více než vyplatí.

Standardní cena HBO Max, kterou si bude HBO účtovat od zítřejšího dne, je 199 Kč měsíčně s tím, že využijete-li nynější zaváděcí slevu, vyjde vás na 132 Kč měsíčně – tedy o 33 % levněji. Služba sice ve svých podmínkách použití uvádí, že se cena může měnit a tedy ve výsledku nevylučuje budoucí podražení, nicméně sleva 33 % vám zůstane na účtu napořád – tedy samozřejmě v případě, že nepřestanete platit či si předplatné sami nezrušíte. A jelikož předplatné služby přeceňují své tarify velmi zřídka, je dost pravděpodobné, že se cena HBO Max ze 132 Kč měsíčně v nadcházejících měsících, ba spíš blízkých letech nepohne. Navíc berte v potaz to, že služba postupem času ještě zatraktivní, jelikož ji doplní spousta obsahu a to i toho z kin, přičemž filmy, které HBO „náleží“ se ve službě objeví už 40 dní po premiéře.

