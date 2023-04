HBO Max se má dnes dočkat zásadní novinky

Fanoušci streamovací služby HBO Max budou mít dnes zřejmě velký den. Zdroje The New York Times totiž tvrdí, že skupina WarnerMedia dnes oficiálně oznámí spojení HBO Max se streamovací službou Discovery+, kterou pod svá křídla získala již v květnu 2021. O rok později generální ředitel Discovery oznámil, že se plánuje spojení HBO Max právě s Discovery+, aby se ze služby stal silnější konkurent současnému streamovacímu trhu v čele s Netflixem. A den D pro sloučení má být právě dnes.

Jelikož nemá na dnešek HBO Max naplánovanou žádnou tiskovou konferenci, vše proběhne pravděpodobně „jen“ skrze tiskovou zprávu, jak jsme zvyklí třeba i u Applu. Hybrid výše zmíněných služeb by měl nést název Max s tím, že by si jej mělo být možné předplatit v několika úrovních, kdy jedna bude bez reklam, další s reklamami a ta podobně. Bohužel, více informací v tomto směru zatím není k dispozici a není jasné ani to, kolik si může WarnerMedia za jednotlivá předplatná účtovat. Otazníky navíc visí nad tím, zda bude služba dostupná i na našem území a pokud ano, co se stane s cenou. Když zde totiž HBO Max startovalo, bylo možné si jej předplatit s exkluzivní 33% slevou nastálo.

Otazníků okolo „nové“ služby Max je však mnohem víc. Dalším je třeba i to, kdy vlastně bude spuštěna. Zdroje The New York Times jsou totiž přesvědčeny o tom, že po jejím oficiálním oznámení budou diváci čekat ještě několik dlouhých měsíců na to, než ke sloučení dojde a oni si tak budou moci v jedné aplikaci vychutnat jak obsah z HBO Max, tak z Discovery+. Na druhou stranu, pokud chce WarnerMedia co nejdříve konkurovat ještě více Netflixu a tak podobně, čas nazbyt rozhodně nemá.