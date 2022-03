Na Android možná dorazí iCloud, TV+, Arcade a další služby Applu

Služby Applu by se mohl již relativně brzy vcelku solidně otřást ve svých základech. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, ke kterému se dostaly informace o tom, že některé své služby by mohl kalifornský gigant rozšířit i na Android.

Gurmanovy zdroje pocházející přímo z Applu se nechaly slyšet, že přední představitelé společnosti mají z portu dosud exkluzivních Apple služeb na Androidy velký strach a to hlavně kvůli možnému snížení prodejů iPhonů. Právě služby jsou totiž ve výsledku jednou z věcí, kvůli které si je mnozí uživatelé kupují a která je u iPhonů dlouhodobě drží. V poslední době se nicméně údajně začali někteří z nich přiklánět k tomu, že vybrané služby by přeci jen dávaly na Androidu smysl, přičemž těmi nejžhavějšími adepty je Apple TV+, Apple Arcade či iCloud Poznámky. Uvažuje se ale třeba i o Fitness+, které se těší v domovině Applu velmi slušné popularitě.

Zda se Apple k portu svých služeb ze svých produktů na Androidy rozhodne či nikoliv je v tuto chvíli zatím ještě nejasné, jelikož ve společnosti pokračují i nadále diskuze. Pokud se však tak stane – a nyní to vypadá, že ano -, znamenalo by to pro mobilní trh vcelku solidní otřesení se v základech, byť s nejasným výsledkem. Obavy Applu ze zhoršení prodejů by se sice naplnit klidně mohly, na druhou stranu by se však stejně tak mohly i rapidně zvýšit zisky z jednotlivých služeb a to právě díky tomu, že k nim bude mít přístup mnohem více uživatelů.