Foťák iPhonů 14 Pro (Max) se oproti předešlé generaci opět zvětší, zde je důvod

Jestli je za něco Apple u iPhonů v posledních letech prakticky nepřetržitě kritizován, je to velikost jejich zadních fotoaparátových modulů. Ty totiž rok od roku rostou a stávají se tak čím dál tím výraznějšími. Jelikož navíc vyčnívají čím dál více z jejich zad, zvyšuje se riziko jejich poškození a zároveň se zhoršuje možnost ovládat telefony při položení na záda bez krytu. A jak se zdá, bude ještě hůř.

Ačkoliv se v souvislosti s letošními iPhony 14 Pro (Max) před pár měsíci spekulovalo nad tím, že Apple po letech opět zapustí fotoaparáty do zad a vytvoří tak celou zadní stranu kompletně rovnou, z uniklých schémat v posledních let je jasně patrné, že se ničeho takového nedočkáme, ba právě naopak. Podle dostupných informací se má fotomodul u iPhonu 14 Pro (Max) oproti předešlé generaci zhruba o 5 % zvětšit, přičemž ze zad “vyleze” o dalšího půl milimetru. S odpovědí, proč tomu tak je, přispěchal před pár hodinami přední Apple analytik Ming-Chi Kuo. Ten se nechal slyšet, že Apple výrazně předělává optiku širokoúhlého 48MPx objektivu, kvůli čemuž potřebuje zkrátka a dobře více místa. A jelikož je třeba mít všechny objektivy v jedné rovině, nezbývá mu nic jiného, než kvůli širokoúhlému objektivu “vysunout” více celý modul, byť by to úplně nebylo pro zbylé dva potřeba. Z uživatelského hlediska tak nezbývá než doufat, že bude tento další designový i funkční ústupek na fotkách z iPhonů 14 Pro (Max) viditelný.