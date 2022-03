Apple si zavazuje své klíčové zaměstnance, spustil další kolo velkolepých prémií

Nejlepší zaměstnance Applu čeká další kolo finančních prémií. Je zajímavé, že se jedná o další prémie v rozmezí několika měsíců. V prosinci totiž nejlepší zaměstnanci dostali peněžitý bonus ve výši od 50 do 180 tisíc dolarů. Špičky softwarových a hardwarových inženýrů měly v těchto dnech dostat další prémie, které mohou dosahovat výšky od 100 do až 200 tisíc dolarů.

Jeden by si řekl, že se jedná o odměnu za dobrou práci. Stále více se ale spekuluje, že si chce Apple své špičky udržet před útěkem ke konkurenci, neboť poměrně velké množství talentovaných inženýrů odchází do Googlu nebo Microsoftu. Nejvíce lidí ale dle zdrojů odchází do Mety. Během několika posledních týdnů společnost také poskytla typické roční bonusy a kompenzační úpravy před datem 15. dubna. Zaměstnanecké akcie se předávají dvakrát ročně, v dubnu a říjnu. Tyto bonusy obecně přicházejí ve formě omezených akciových jednotek, které lze uplatnit po několik let. Účelem ale samozřejmě je, aby lidé zůstali v Applu a nikam neodcházeli. Takové bonusy byly kdysi u jablečné společnosti poměrně vzácné, ale v poslední době jich přibývá, neboť celkový trh práce se stal stále více konkurenčním. Společnost kromě výše uvedeného poskytla svým zaměstnancům také vánoční slevy na koupi iPhonů 13.