Kutil vylepšil iPhone 13 Pro Max o aktivní chlazení a 3,5 mm jack. Výsledek stojí za to

Přestože jsou dnešní iPhony pro naprostou většinu jablíčkářů prakticky dokonalé telefony, najdou se i tací, kteří by u nich rádi viděli celou řadu vychytávek “navíc”. Jen málokdo však své vize dokáže přetavit v činy a svůj iPhone si upravit tak, aby přesně jeho požadavkům vyhovoval. Jedním z těchto odvážlivců je například Číňan vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou Yang Changshun Repairman, který vytvořil vůbec první iPhone 13 Pro Max Ultra na světě.

Ano, čtete správně. Kutil skutečně nazval svůj projekt točící se kolem modifikace nejnovějšího iPhonu jako iPhone 13 Pro Max Ultra. Jakmile se však dozvíte, čím vším telefon navíc disponuje, název pochopíte. Asijský šikula jej totiž dovybavil 3,5mm jack konektorem, USB-C portem, navýšil u něj dodatečně úložiště a dokonce u něj nasadil i aktivní chlazení procesoru s cílem zvýšit jeho maximální výkon. A to se také povedlo – upravený iPhone totiž zaznamenal v benchmarku Antutu o 150 000 bodů více než standardní iPhone 13 Pro Max (ten získává standardně kolem 715 000 bodů), což už je pořádný rozdíl.

S ohledem na množství úprav a to, jak útroby standardních iPhonů vypadají není žádným překvapením, že u něj musel kutil poměrně značně pozměnit design. Telefon je konkrétně výrazně širší, aby byl schopný pojmout veškeré komponenty navíc, kterých se od Yanga dočkal. Výsledek nicméně nejenže stojí za to, ale dokazuje, že s trochou šikovnosti jsou možné doslova zázraky. Na druhou stranu, 3,5mm port je v dnešní době bezdrátových sluchátek skutečně již přežitkem a mít k dispozici dva nabíjecí/synchronizační porty je zase do jisté míry k ničemu, stejně jako navýšení výkonu, který je už tak brutální.