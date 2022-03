Apple zřejmě znovu pracuje na vlastních WIFi routerech

Když Apple v roce 2018 ukončil prodej svých WiFi routerů AirPort, nejednoho jablíčkáře tím velmi zklamal. Ačkoliv se jim totiž v posledních letech nevěnoval, mezi uživateli se i nadále těšili velmi solidní oblibě a mnozí na ně nedají dopustit doposud. Právě tito uživatelé by se však mohlo dle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana dočkat v dohledné době velké radosti. Kalifornský gigant totiž dle něj zřejmě na nových generacích WiFi routerů pracuje.

Příliš mnoho detailů o potenciálních nástupcích routerů AirPort sice Gurman neprozradil, jejich příchod je nicméně dle něj více než logickým krokem, jelikož se právě na domácnost v poslední době zaměřuje čím dál více. Skvělým příkladem může být ostatně jak vývoj nového standardu, na kterém pracuje s Googlem a řadou dalších technologických společností, ale třeba také chytré reproduktory HomePod či snaha o udržení atraktivity Apple TV. Gurman se nechal konkrétně slyšet, že nejpravděpodobnější je v současnosti představení mesh verze AirPort Extreme, díky které by bylo možné spolehlivě pomocí malých WiFi rozbočovačí pokrýt de facto celý dům a tím mu tak zajistit bezproblémové připojení k internetu.

Kdy přesně by se mohl svět odhalení nového AirPortu představit je v současnosti nejasné, stejně jako to, co vše by mohl umět “navíc” oproti konkurenčním routerům. “Pouhá” spolehlivost v kombinaci s podporou HomeKitu by totiž Applu pravděpodobně nestačila a router by tak zřejmě chtěl vyšperkovat funkcemi navíc, které by jej zatraktivnily minimálně pro jablíčkáře. Snad se tedy tyto plány uskuteční a portfolio Applu se v dohledné době o routery rozroste.