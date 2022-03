Apple překvapil. U nového Macu Studio lze uživatelsky navýšit úložiště

Apple sice již řadu let u naprosté většiny svých počítačů neumožňuje uživatelské upgrady, jelikož jejich úložiště i RAM paměti pájí na základní desky, potažmo jsou v případě čipů Apple Silicon přímo jejich součástí, u nového Macu Studio se rozhodl jinak. Jeho první rozebrání totiž ukázalo, že u něj minimálně SSD uživatelsky upgradovatelné je a to poměrně dobře.

O první rozbor nového Macu Studio se postaral youtubový kanál Max Tech. Jeho rozbor sice není tak precizní jako tomu bývá u rozborek iFixit, nicméně i tak stačil k odhalení toho, že SSD u tohoto počítače není připájeno k základní desce, ale jen zcela klasicky vloženo do slotů, které jsou v počítači celkem dva. Jejich upgrade je tedy díky tomu velmi jednoduchý, jelikož stačí jen staré SSD vyjmout a nové “nacvaknout” na jeho místo do slotu. Funkčnost by pak měla být samozřejmě zachována.

S ohledem na možnou upgradovatelnost úložiště je poměrně zajímavé, že se Apple na svém webu zmiňuje o tom, že je úložiště uživatelsky nepřístupné a tudíž je třeba při jeho výběru pro Mac Studio volit takové, které dlouhodobě vystačí. Tyto informace však pravděpodobně nasadil jen proto, že přístup do útrob počítače není úplně snadný, jelikož vyžaduje nejprve odstranění pryžového kroužku, který je na stroji přilepený. Kvůli tomu tak lze o upgradu hovořit svým způsobem jako o poměrně výrazném zásahu, u kterého hrozí poškození počítače (byť samozřejmě jen vizuální v případě základny).