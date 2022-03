Apple chystá Final Cut a Terminál pro iPady

Zdá se, že to Apple myslí s přiblížením iPadů Macům opravdu vážně. Je tomu totiž jen pár dní, co unikly na světlo světa informace o možnosti plovoucích oken aplikací á la macOS a už tu máme další zprávu, která budoucí plány Applu na velmi blízkém provázání iPadOS a macOS odhaluje.

Velmi přesnému leakerovi Majin Bu se podařilo zjistit, že Apple pracuje na aplikaci Final Cut a Terminál pro iPadOS, přičemž své zjištění dokazuje fotkou obou aplikací. Zatímco o Terminálu neví zatím bohužel absolutně nic, v případě Final Cutu se nechal slyšet, že se má jednat o jakousi odlehčenou verzi například bez možnosti lokální správy pluginů a tak podobně. Fungovat by měla do značné míry i na bázi cloudového přístupu k funkcím i obsahu, což by jí však mělo v případě připojení k internetu zajišťovat využitelnost velmi podobnou té, na kterou jsou uživatelé zvyklí u klasického Final Cutu Pro na macOS.

Zdroje leakera tvrdí mimo jiné to, že je vývoj iPadOS verzí aplikací známých z Maců zatím v plenkách a je proto předčasné předpovídat, kdy bychom se jich mohli dočkat ve finální verzi. Stát se tak může coby součást iPadOS 16, ale v případě problémů s vývojem samozřejmě i později. Vše proto ukáže ve výsledku až čas a úspěchy, které v něm Apple zaznamená.