iPadOS 16 má přinést novinku, kterou se výrazně přiblíží macOS

Jestli něco jablíčkáři dlouhodobě vyčítají iPadům, pak je to jejich omezenost kvůli operačnímu systému. Apple se sice v posledních letech snaží iPadOS co nejvíce přiblížit počítačovým systémům (byť samozřejmě při zachování jeho základních mobilních principů a dotykového ovládání), nicméně stále se mu to tak úplně nedaří a jeho tablety jsou tak bohužel i nadále v porovnání s Macy do jisté míry pozadu. Jak se však zdá, iPadOS 16 by snad měl přinést novinku, která by je Macům solidně přiblížila.

Spolehlivý leaker vystupující na Twitteru pod přezdívkou Majin Bu před pár hodinami informoval svět o tom, že Apple v současnosti pracuje na podpoře plovoucích oken aplikací, která budou fungovat zjednodušeně řečeno tak, že při připojení myši a klávesnice se aplikace zobrazované do té doby ve formátu přes celý displej “smrsknou” do menších oken, se kterými bude možné hýbat po ploše iPadu a jednodušeji mezi nimi tedy pomocí periferií procházet, potažmo s nimi i lépe pracovat přes Universal Control. S aplikacemi tedy půjde de facto pracovat podobně jako s jejich počítačovými verzemi na ploše počítače. Jednat se má nicméně o funkci, která bude velmi náročná na výkon, kvůli čemuž bude pravděpodobně exkluzivní jen pro iPady osazené čipsety Apple M1. Níže naleznete screenshot této rozpracované novinky.

Jelikož vývoj novinky stále probíhá a zřejmě ještě chvíli probíhat bude, není dle leakera 100% jisté, že se Applu podaří nasadit skutečně již do iPadOS 16, byť se s ní má údajně pro tento systém počítat. Ostatně, právě kvůli ní měl Apple nový iPad Air 5 osadit čipsetem M1, díky kterému se tak zařízení rázem stane jedním ze tří, které dokáži funkci nabídnout. Nezbývá tedy než držet Applu palce a doufat v to, že jí do léta stihne. I kdybychom si pak na ní měli počkat stejně jako na Universal Control, stála by rozhodně za to.