Užitečné weby, které stojí za pozornost: Soukromé zprávy, šablony pro sociální sítě a nástroje pro tvorbu videí

Také tento týden na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

Answer the Public

Chystáte se psát práci do školy, úvahu, text na libovolné téma, nebo třeba patříte mezi tvůrce obsahu na sociální sítě a hledáte inspiraci? Pokud jste si jisti tématem, ale tápete po stránce obsahu, můžete zkusit zadat příslušné klíčové slovo do vyhledávacího pole na stránce Answer the Public – takto můžete zjistit, na jaké otázky se lidé v souvislosti s vámi zvoleným tématem nejčastěji ptají Googlu.

Web Answer the Public můžete vyzkoušet zde.

Privnote

„Tato zpráva se po přečtení sama zničí“… Chtěli jste si vždy zahrát na tajného agenta, který druhým lidem posílá zprávy tohoto typu? Web Privnote vám to umožní v reálu. Jedná se o stránku, na které můžete sepsat libovolnou zprávu a odeslat ji vybranému adresátovi. Můžete také zprávu ochránit heslem nebo si na e-mail nechat zaslat potvrzení o jejím následném automatickém smazání.

Web Privnote najdete zde.

Infogram

Potřebujete vytvořit infografiku, zprávu s konkrétními daty nebo jiný obsah podobného typu, a nevíte, od čeho se odrazit? Na webu Infogram najdete nejen skvělé šablony pro tyto účely, ale také spoustu užitečných nástrojů spolu se zajímavými tipy a triky. Základní verze služby Infogram je zcela bezplatná, stránka vám pomůže i s tvorbou facebookových příspěvků, náhledů YouTube videí, grafů a dalšího obsahu.

Web Infogram můžete vyzkoušet zde.

Lumen5

Chtěli byste začít s tvorbou videí? Web s názvem Lumen5 vám pomůže poměrně snadno, rychle a efektivně vytvořit video téměř jakéhokoliv typu, především pro edukativní nebo marketingové účely. Stránka vám dá k dispozici řadu nástrojů pro vaši tvorbu, její základní použití je zcela zdarma.

Web Lumen5 najdete zde.