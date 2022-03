Tváří v tvář jsme vyzkoušeli, jak fotí iPhone SE 3 proti 13 mini

Máte-li rádi srovnávací fototesty, v nadcházejících řádcích a zejména pak galeriích si přijdete na své. Čerstvě představený iPhone SE 3 jsme totiž vzali na víkendovou procházku, v jejím rámci jsme jej porovnali s loni na podzim představeným iPhonem 13 mini, který bude pravděpodobně zároveň jedním z jeho největších konkurentů při výběru kompaktního iPhonu. Jak tedy toto srovnání dopadlo?

Aby bylo srovnání smysluplné, fotili jsme u iPhonu 13 mini na širokoúhlý objektiv, jelikož SE 3 disponuje jen a pouze tím. Zatímco u něj má však clonu f/1,8, u iPhonu 13 mini je k dispozici objektiv s o poznání lepším clonovým číslem f/1,6. Díky tomu je tak tento o půl roku schopný fotit kvalitnější fotky například při horších světelných podmínek, což u něj rozhodně potěší. Kromě lepšího clonového čísla pak nabízí 13 mini třeba i noční režim nebo třeba ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/2,4, díky kterému je telefon schopen dvojnásobného optického oddálení. Nicméně ve všech ostatních aspektech je 13 mini s iPhonem SE 3 papírově shodný. Papírové specifikace jsou však jedna věc a realita věc druhá a mnohdy poměrně překvapivá – ať už v pozitivním či negativním smyslu. Jak tedy telefony v přímém srovnání fotí?

iPhone 13 mini foto venku 30 iPhone 13 mini iPhone SE 3 foto venku 27 iPhone SE 3

iPhone 13 mini foto venku 31 iPhone 13 mini iPhone SE 3 foto venku 28 iPhone SE 3

iPhone 13 mini foto venku 5 iPhone 13 mini iPhone SE 3 foto venku 5 iPhone SE 3

iPhone 13 mini foto venku 10 iPhone 13 mini iPhone SE 3 foto venku 9 iPhone SE 3

iPhone 13 mini foto venku 27 iPhone 13 mini iPhone SE 3 foto venku 24 iPhone SE 3

Kromě „posuvníkových“ srovnání se můžete na fotky z iPhonů SE 3 a 13 mini podívat i v galeriích níže. Fotky v nich jsou seřazeny v obou případech shodně, aby bylo jejich srovnávání co nejpřívětivější. Všechny fotky byly foceny vždy v jednu chvíli ze +- stejného místa (nepočítáme-li odchylku způsobenou držákem telefonů a tedy i nutností určitého natočení každého z ramen).

Fotky z iPhonu SE 3 iPhone SE 3 foto venku 1 iPhone SE 3 foto venku 2 iPhone SE 3 foto venku 3 iPhone SE 3 foto venku 4 +34 fotek iPhone SE 3 foto venku 5 iPhone SE 3 iPhone SE 3 foto venku 6 iPhone SE 3 foto venku 7 iPhone SE 3 foto venku 8 iPhone SE 3 foto venku 9 iPhone SE 3 iPhone SE 3 foto venku 10 iPhone SE 3 foto venku 11 iPhone SE 3 foto venku 12 iPhone SE 3 foto venku 13 iPhone SE 3 foto venku 14 iPhone SE 3 foto venku 15 iPhone SE 3 foto venku 16 iPhone SE 3 foto venku 17 iPhone SE 3 foto venku 18 iPhone SE 3 foto venku 19 iPhone SE 3 foto venku 20 iPhone SE 3 foto venku 21 iPhone SE 3 foto venku 22 iPhone SE 3 foto venku 23 iPhone SE 3 foto venku 24 iPhone SE 3 iPhone SE 3 foto venku 25 iPhone SE 3 foto venku 26 iPhone SE 3 foto venku 27 iPhone SE 3 iPhone SE 3 foto venku 28 iPhone SE 3 iPhone SE 3 foto venku 29 iPhone SE 3 foto venku 30 iPhone SE 3 foto venku 31 iPhone SE 3 foto venku 32 iPhone SE 3 foto venku 33 iPhone SE 3 foto venku 34 iPhone SE 3 foto venku 35 iPhone SE 3 foto venku 36 iPhone SE 3 foto FB Vstoupit do galerie

Fotky z iPhonu 13 mini iPhone 13 mini foto venku 1 iPhone 13 mini foto venku 2 iPhone 13 mini foto venku 3 iPhone 13 mini foto venku 4 +33 fotek iPhone 13 mini foto venku 5 iPhone 13 mini iPhone 13 mini foto venku 7 iPhone 13 mini foto venku 8 iPhone 13 mini foto venku 9 iPhone 13 mini foto venku 10 iPhone 13 mini iPhone 13 mini foto venku 11 iPhone 13 mini foto venku 12 iPhone 13 mini foto venku 13 iPhone 13 mini foto venku 14 iPhone 13 mini foto venku 15 iPhone 13 mini foto venku 16 iPhone 13 mini foto venku 17 iPhone 13 mini foto venku 18 iPhone 13 mini foto venku 19 iPhone 13 mini foto venku 20 iPhone 13 mini foto venku 21 iPhone 13 mini foto venku 22 iPhone 13 mini foto venku 23 iPhone 13 mini foto venku 24 iPhone 13 mini foto venku 27 iPhone 13 mini iPhone 13 mini foto venku 28 iPhone 13 mini foto venku 29 iPhone 13 mini foto venku 30 iPhone 13 mini iPhone 13 mini foto venku 31 iPhone 13 mini iPhone 13 mini foto venku 32 iPhone 13 mini foto venku 33 iPhone 13 mini foto venku 34 iPhone 13 mini foto venku 35 iPhone 13 mini foto venku 36 iPhone 13 mini foto venku 37 iPhone 13 mini foto venku 38 iPhone 13 mini foto venku 39 Vstoupit do galerie

Tak co, jaký máte na fotografie z iPhonů SE 3 a 13 mini názor? Zdá se vám, že je mezi nimi propastný rozdíl, nebo naopak nejsou rozdíly až tak výrazné, přestože od sebe dělí oba telefony v základu 7500 Kč, což jsou zhruba dvě třetiny ceny nového iPhonu SE 3? Svůj názor nám napište do komentářů pod tento článek stejně jako třeba návrh na další fototest, který by vás zajímal. Pokud bude v našich silách provést, rádi vám jej přineseme.

