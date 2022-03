Vývoj Apple Car je v krizi

Již nějakou dobu je všem jasné, že Apple pracuje na svém prvním autonomním vozidle. O něm se spekuluje již dlouhé roky. Prvně se ve velkém hovořilo o celém voze, poté značnou dobu „pouze“ o autonomním systému, jenž by byl napasován do těla nějaké tradiční automobilky. Nyní to opět vypadá, že Apple má v úmyslu dodat zákazníkům celý vůz s logem nakousnutého jablka. V loňském roce dokonce probíhaly námluvy s automobilkami ohledně výroby. Ke konsenzu ale dle všeho nedošlo.

Taktéž se tu a tam objeví zvěsti, že vývoj Apple Car není zrovna jednoduchou záležitostí. Stavy zaměstnanců v tomto oddělení se mění a občas svou pozici, a to i z vlastního rozhodnutí, opustí nějaký významný inženýr. Podle věhlasného analytika Ming-Chi Kua čeká celý tým Apple Car reorganizace. Na svém Twitteru uvedl následující: „Projektový tým Apple Car byl na nějakou dobu rozpuštěn. Reorganizace během následujících tří až šesti měsíců je nezbytná k dosažení cíle hromadné výroby do roku 2025.“ Nemůže být tedy pochyb o tom, že projekt sužují problémy. V listopadu loňského Mark Gurman z Bloombergu oznámil, že Apple urychluje práci na projektu tak, aby vůz mohl být uveden na trh v roce 2025. V loňském roce měl tým jablečného vozu převzít Kevin Lynch, jenž je v Applu od roku 2013 a jehož jméno je spojeno hlavně s Apple Watch. Když se podíváme na výše uvedené spekulace, nemusí být ani rok 2025 tím rokem, v němž Apple své vozidlo uvede.