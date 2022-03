YouTube a Spotify se při zapnutí Facebooku vypíná je fráze, kterou v poslední době vyhledává čím dál tím více uživatelů. A není se čemu divit, jelikož se v rámci aplikace Facebook pro iPhone nachází chyba, kvůli které je její používání složitější. V případě, že totiž máte na iPhonu spuštěné přehrávání hudby z YouTube či Spotify, tak po přesunutí do aplikace Facebook dochází k vypnutí přehrávání. Tato chyba bohužel postihuje opravdu velké množství uživatelů.

YouTube a Spotify se při zapnutí Facebooku vypíná: Co s tím?

Pokud máte s vypnutím přehrávání hudby z YouTube či Spotify při zapnutí Facebooku problém i vy, tak pro vás mám dobrou zprávu. Uživatelé již totiž přišli na několik způsobů, pomocí kterých je možné se této chyby alespoň dočasně zbavit, abyste při procházení Facebooku mohli i nadále YouTube či Spotify využívat. Jeden z postupů je následující:

Prvně je nutné, abyste na iPhonu přešli do aplikace Nastavení.

Následně sjeďte o kus níže, kde najděte a otevřete sekci Soukromí.

kde najděte a otevřete sekci Zde pak najděte kolonku Fotoaparát a rozklikněte ji.

a rozklikněte ji. Poté sjeďte o kus níže, kde v seznamu aplikací najděte Facebook.

kde v seznamu aplikací najděte Nakonec u této aplikace přepněte přepínač do opačné polohy.

Tento postup opakujte pokaždé, když Facebook hudbu vypne.

Výše uvedený postup je pouze jeden z vícera, které jsou k dispozici. Někteří uživatelé uvádí, že jim pomáhá ještě o něco jednodušší postup. Pokud Facebook přehrávání z YouTube či Spotify vypne, tak se přesuňte do přepínače aplikací – na iPhone s Face ID přejeďte prstem kousek od spodní hrany displeje směrem dolů a na iPhone s Touch ID pak dvakrát stiskněte tlačítko plochy. Zde přejetím prstu aplikaci Facebook vypněte. Následně se přesuňte do ovládacího centra (nebo do hudební aplikace) a spusťte přehrávání hudby. Následně se přesuňte zpět do aplikace Facebook – hudba by se měla dále přehrávat. Oba dva tyto postupy problém vyřeší spíše dočasně, takže pořád je na Facebooku, aby vydal aktualizaci aplikace, ve které dojde k opravení této vskutku otravné chyby. Pravidelně tak kontrolujte App Store, zdali se aktualizace neobjeví.