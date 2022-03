Rivalita stranou: Ukrajinští operátoři se spojili, aby udrželi své klienty online

Ruská invaze na Ukrajinu změnila svět nejen v tom, že opět pochopil, že slovo “válka” není jen něčím, co se civilizované společnosti netýká, ale také v celé řadě věcí, které byly dosud takřka nemyslitelné. Například hackerské skupině Anonymous fandil ještě donedávna málokdo, za výzvy k zabití Putina by Facebook taktéž ještě nedávno nemilosrdně banoval a společnosti, které jsou v současnosti partnery, si ještě před pár měsíci šly s trochou nadsázky po krku. Skvělým příkladem mohou být i ukrajinští operátoři, kteří hodili rivalitu mezi sebou stranou a začali jako jeden muž pomáhat ukrajinským obyvatelům.

V dnešní moderní době je naprosto klíčové zůstat v kontaktu s okolním světem a to jak z hlediska získávání nových a nových informací o postupu války či o stavu blízkých nebo přátel, tak i z hlediska potenciálního přivolání pomoci a tak podobně. Pro Ukrajince je proto v současnosti naprosto klíčové zůstat online, aby měli ke všemu důležitému, co se v zemi děje bezproblémový přístup. Toho si jsou však moc dobře vědomi i Rusové, kteří se v posledních dnech podle dostupných informací čím dál více soustředí na komunikační infrastrukturu, kterou likvidují jak fyzicky, tak i hackerskými útoky. A právě na této frontě proti nim stojí ukrajinští operátoři.

Velký trojka operátorů působících na Ukrajině ve formě Kyivstaru, Vodafone UA, a Lifecell spustila už minulý týden takzvaný národní roaming, který funguje de facto jako univerzální síť, na kterou se telefon automaticky připojí ve chvíli, kdy vypadne spojení s jeho mateřským operátorem. Ve výsledku se tedy jedná o obdobu zahraničního roamingu s tím rozdílem, že běží na území domovského státu. Zde však snaha ukrajinských operátorů nekončí. Jejich technici totiž odvážně bojují s fyzickou likvidací infrastruktury a neustálými opravami ji uvádí zpět do chodu, aby byla pro Ukrajince opět využitelná a tedy přes ní mohli komunikovat se světem. Přestože mnohdy nasazují své životy, jelikož se pouští i do oprav na místech, která jsou například zdevastovaná leteckými útoky, nemohou jinak, jelikož si to holt situace žádá. Snad tomu však již bude brzy jinak.