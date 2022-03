macOS 12.3 dělá z některých Maců drahá těžítka

Historie se opakuje. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat situace okolo nedávno vydaného macOS Monterey 12.3, který některým jablíčkářům dělá z Maců v krajním případě až nefunkční těžítka. Naštěstí se však zdá, že se problém týká jen 14” a 16” MacBooků Pro M1 a zároveň jen hrstky z nich.

Na problémy pramenící z instalace updatu si stěžují konkrétně ti jablíčkáři, kteří již museli své Macy reklamovat či nechat opravit na vlastní náklady kvůli jakýmkoliv problémům s jejich základní deskou. Právě její výměna má totiž vést k tomu, že macOS v počítači dělá neplechu a to jak ve formě zadrhávání systému, nekonečné restartovací smyčky a v krajním případě právě i znefunkčnění Macu. Bohužel, jediné řešení tohoto problému je downgrade na macOS 12.2.1, který je však poměrně komplikovaný a kvůli tomu by se do něj tak měl pouštět jen zkušený uživatel, potažmo servisní technik.

Ačkoliv plní v současnosti nářky jablíčkářů diskuzní fóra po celém světě a to včetně těch provozovaných Applem, ten se k celé záležitosti zatím nevyjádřil a je velmi těžké odhadnout, zda vůbec vyjádří. Jedná se totiž ve výsledku o problém týkající se jen relativně malého množství uživatelů a tudíž by nebylo překvapením, kdyby se celou situaci rozhodl nekomentovat a problém řešil vždy osobně s daným jablíčkářem. Ať tak či onak, jedná se o solidní nepříjemnost, které by se Apple zcela určitě měl do budoucna vyvarovat.