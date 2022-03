Recenze ER POWER SNAP na iPhone: Praktická powerbanka s podporou MagSafe i Qi

Všemožným powerbankám se na našem magazínu věnujeme relativně často. A ještě aby ne, jelikož se jedná o jedno z nejrozšířenějších příslušenství, které si (nejen) k iPhonu můžete pořídit. S pomocí powerbanky můžete nabíjet mnoho různých zařízení, a to klidně najednou – záleží jen na vybavenosti a výkonu té powerbanky, kterou si vyberete. Mezi základní powerbanky patří ty s USB výstupy, skrze které můžete jednoduše nabít prakticky cokoliv. S příchodem technologie MagSafe se však začaly objevovat powerbanky, které se pomocí magnetů přicvaknou na zadní stranu iPhonu, přičemž zařízení nabíjí. Nemusíte tak vůbec řešit kabely, jelikož nabíjíte bezdrátově.

Jednu takovou powerbanku má v nabídce i internetový obchod ertea.cz, od kterého často recenzujeme různé příslušenství, které nám poskytne. V rámci této recenze se tedy společně podíváme na MagSafe powerbanku ER POWER SNAP, kterou je možné magneticky přicvaknout na záda iPhonu, který podporuje MagSafe, a můžete začít nabíjet. Nutno zmínit, že lze tuto powerbanku využít i se staršími zařízeními, jelikož skrze ní lze nabíjet i pomocí technologie Qi. V dnešní době už navíc existují speciální kryty, které dokáží MagSafe přinést i na starší iPhony – nabízí je například přímo obchod ertea.cz, dokonce jsme si je představili v rámci minulé recenze. Takže lze říct, že ER POWER SNAP využijete klidně s každým iPhonem 8 a novějším, byť tedy v případě Qi musíte počítat s dvakrát menším nabíjecím výkonem.

Oficiální specifikace

Powerbanka ER POWER SNAP nabízí kapacitu 5000 mAh, s pomocí kterých můžete nabít svůj iPhone, popřípadě prakticky jakékoliv jiné zařízení. Kromě toho, že tato powerbanka nabíjí bezdrátově, tak ji můžete totiž využít také k drátovému nabíjení. Na spodní straně totiž najdete USB-C konektor, který slouží jako vstup, ale také jako výstup. To znamená, že díky USB-C konektoru můžete powerbanku nabít, popřípadě s jeho pomocí také cokoliv nabijete. Konkrétně tento konektor nabízí profily 5V/3A; 9V/2.2A a 12V/1.67A. Maximální bezdrátový nabíjecí výstup je 10 wattů, iPhone každopádně umí pracovat jen se 7.5 watty. Celkový výstup je 15 wattů. Recenzovaná powerbanka SNAP je pak zhotovena z hliníku. Pokud byste si ji chtěli pořídit, vyjde vás na 999 korun.

Balení

Co se týče balení produktu, tak to je opravdu minimalistické a rozhodně není zbytečně velké. Na přední straně najdete samotný produkt vyobrazený v celé své kráse, společně s informacemi o podpoře MagSafe nabíjení, bezdrátového nabíjení a klasického USB-C nabíjení. Na zadní straně se nachází popis produktu, společně s informacemi o kapacitě a vstupu či výstupu.Potěší vás určitě také informace o tom, že je produkt balen v České republice, a že je na balení využitý recyklovaný materiál. Uvnitř krabičky pak najdete samotnou powerbanku, společně s krátkým USB-C – USB-C kabelem, který využijete především pro nabíjení samotné powerbanky, ale případně také pro nabíjení jiného zařízení. Nic jiného v balení produktu nenajdete – adaptér pro nabíjení tak případně musíte využít svůj.

Zpracování

Hned poprvé, když jsem si powerbanku ER POWER SNAP vzal do ruky, tak mě zpracování mile překvapilo. Jak už bylo zmíněno výše, tak je produkt kompletně zpracován z hliníku, takže je odolný a navíc k tomu prostě a jednoduše vypadá skvěle. Přední strana je prakticky prázdná, pouze dole najdete logo ER POWER, pod kterým ještě najdete LED diody, které signalizují nabíjení a stav nabití powerbanky. Na zadní straně se dále nachází magnety pro MagSafe, které jsou umístěné dokola, společně s malým vodícím magnetem dole. Na horní hraně pak najdete vyobrazené potřebné certifikáty, společně s informacemi o vstupu a výstupu. Na spodní hraně se pak nachází tlačítko, kterým spustíte nabíjení, popřípadě zobrazíte stav nabití pomocí LED diod, vedle pak najdete USB-C konektor pro nabíjení. Nutno zmínit, že zadní strana, která se přicvakává na záda telefonu, je potažená speciálním gumovým povrchem, který zabrání poškrábání zařízení. Umístění hliníku na sklo by totiž nedělalo úplně dobrotu.

Osobní zkušenost

Technologii MagSafe osobně vnímám jako jednu z nejlepších věcí, kterou Apple v poslední době představil. Má obrovský potenciál a jsem velice rád, že jej výrobci všemožně začínají využívat. Samozřejmě s vlastní powerbankou v podobě Baterie MagSafe přišel i samotný Apple, avšak dejme si ruku na srdce – nejedná se o úplně ideální produkt. Oproti konkurenci nabízí především žalostně nízkou kapacitu baterie, navíc k tomu je tento jablečný produkt opravdu drahý. Myslím si, že v takové situaci se rozhodně vyplatí koupit konkurenční MagSafe powerbanku – například právě ER POWER SNAP, kterou jsem osobně recenzoval několik dní. Za tu dobu jsem zjistil, že mi opravdu hodně vyhovuje a jedná se o produkt, který by neměl chybět ve výbavě žádného uživatele iPhonu. Co se týče nabíjení, tak zhruba 10 % jste schopni nabít za cca 25 minut. Nejedná se tedy rozhodně o rychlonabíjení, avšak powerbanku můžete mít jednoduše na zádech iPhonu klidně celý den a nic nemusíte řešit, prostě dobíjíte.

Závěr

Pokud hledáte kvalitní MagSafe powerbanku, kterou byste mohli využít s vaším iPhonem, tak si myslím, že ER POWER SNAP je to pravé ořechové. Pokud jej srovnáme s originální Baterií MagSafe, tak zjistíme, že je prakticky ve všem lepší. Nabízí kapacitu baterie 5000 mAh, což je oproti originálnímu řešení od Applu více než třikrát více. To znamená, že s ní jste bez problémů schopni nabít prakticky jakýkoliv iPhone, a to do plna. Baterie MagSafe není schopná na 100 % nabít žádný jablečný telefon, maximálně dokáže dobít iPhone 12 mini nebo 13 mini, a to o 70 % – u větších iPhonů procenta padají strmě dolů. Navíc k tomu všemu se u ER POWER SNAP můžete těšit na skvělé kvalitní zpracování z hliníku, o čemž si originální Baterie MagSafe může nechat jenom zdát. Za méně než polovinu oproti Baterii MagSafe si myslím, že rozhodně není co řešit – ER POWER SNAP tak můžu s chladnou hlavou doporučit.

