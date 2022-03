Recenze ochranných obalů na iPhone ER CASE: Skvělé kvalita za pakatel

Čas od času se na našem magazínu objeví recenze produktů od značky ER POWER. Za touto českou značkou stojí obchod ertea.cz, která nám pravidelně na recenze dodává kvalitní produkty od světově známých značek. Již jsme se společně podívali například na různé adaptéry, držáky do auta či kabely ER POWER. Tato značka se však neustále snaží rozšiřovat své portfolio. Značka ER POWER se tak rozrostla o další značku s názvem ER CASE. A jak už můžete z názvu tušit, tak pod touto značkou najdete různé ochranné kryty a obaly na jablečné telefony.

Pokud se rozhodnete pro zakoupení ochranného obalu na váš iPhone, tak máte několik možností, které můžete využít. Své vlastní obaly nabízí samozřejmě Apple, pro většinu uživatelů jsou však zbytečně drahé, a tak sahají po levnějších alternativách. Kryt na iPhone můžete sehnat za pár desítek korun v případě, že hledáte ten nejvíce obyčejný, každopádně pokud chcete svůj telefon opravdu ochránit, tak budete muset obětovat pár stovek. Ochranné obaly ER CASE se řadí právě do kategorie těchto obalů, které stojí několik stovek a perfektně ochrání vaše zařízení. Aby si na své přišel každý, tak typů obalů je k dispozici hned několik. V této recenzi se podíváme rovnou na tři typy, a to Ice Snap, Sky Snap a Carneval Snap.

Takto vypadá kryt ER CASE Ice Snap:

Oficiální specifikace

Jak už to bývá v našich recenzích zvykem, tak začneme oficiálními specifikacemi – byť tedy u ochranných krytů jich samozřejmě moc k dispozici není. Jak už bylo zmíněno výše, tak jsou k dispozici tři druhy obalů ER CASE, a to Ice Snap, Sky Snap a Carneval Snap. Co se týče Ice Snap, tak tento kryt je celý průhledný a na zadní straně disponuje speciální tečkovanou texturou, která může připomínat led. Kryt Sky Snap je pak taktéž celý průhledný a bez jakékoliv textury. Posledním krytem je pak Carneval Snap, který je celý silikonový a neprůhledný, dostupný hned v několika barvách. Všechny tyto kryty jsou k dispozici pro iPhone 12 (Pro) a novější a nutno zmínit, že podporují MagSafe. Cena všech tří krytů je 499 korun, tudíž se jedná o perfektní a hlavně levnější náhradu originálních krytů od Applu.

Balení

Co se týče balení všech třech zmíněných krytů ER CASE, tak je zcela standardní a ve finále ani nestojí nijak za řeč. Kryty jsou umístěné v bílé krabičce, která vás informuje o typu krytu a základních vlastnostech. Na krabičce se pak dozvíte také zajímavou informaci o tom, že jsou kryty designované a balené v České republice, což může být pro někoho zásadní. Jakmile krabičku otevřete, tak z ní stačí kryt vyjmout – nic dalšího v ní nenajdete. Podle typu je pak kryt opatřen ochrannou fólií, kterou je nutné před použitím strhnout.

Zpracování

Do redakce nám dorazily kryty, které jsou určené pro iPhone 12, potažmo iPhone 12 Pro – na tyto dva modely jsou totožné. Pojďme se společně zvlášť podívat na zpracování všech tří zmíněných krytů, ze kterých si rozhodně vyberete vašeho favorita. Po stránce zpracování se kryty od sebe samozřejmě liší, jsou ale všeobecně zpracovány opravdu perfektně, takže ani s jedním nevkročíte vedle. Nevšimnete si prakticky žádných nedokonalostí, například v podobě nekvalitního odlití apod.

Ice Snap

Jak už bylo nakousnuto výše, tak kryt Ice Snap je vytvořený ze silikonu a je průhledný. Je ale nutné zmínit, že na zádech krytu se nachází speciální tečkovaná textura, pod kterou vypadají záda vašeho iPhonu zajímavě. Když už jsme u té zadní strany, tak bych zde chtěl vyzdvihnout výstupek okolo fotoaparátu, který jej chrání – objektivy iPhonu totiž nejsou zarovnané s tělem, takže by hrozilo jejich poškození. Pochválit musím také mačkání tlačítek, které je příjemné, což rozhodně není u každého silikonového krytu podmínkou. Výřezy na boční přepínač, reproduktory a Lightning konektor jsou zpracovány velice kvalitně, obal má dále vepředu zvýšenou hranu, takže chrání displej při pádu na zem. I přesto, že je obal relativně mohutný, tedy že iPhone chrání především vzadu opravdu tlustá část plastu, tak se velmi dobře drží. Jak už bylo zmíněno výše, tak kryt disponuje MagSafe a magnety mají stejnou sílu jako u originálu.

Sky Snap

Druhým krytem, na který se podíváme, je Sky Snap. I tento kryt je, stejně jako Ice Snap, kompletně průhledný. V tomto případě je však textura hladká, a to prakticky všude – kromě malé části tečkované textury, která se nachází vzadu ve spodní části obalu. Zpracování je opravdu velmi kvalitní, a pokud bych měl vyzdvihnout jednu věc, která mě na tomto konkrétním krytu zaujala, tak se rozhodně jedná o tlačítka. Obal Sky Snap má totiž pevná tlačítka, která jsou vsazená do obalu. Díky tomu se mačkají opravdu lehce a reálně ani nepoznáte, že máte obal nasazený. Někomu by mohlo vadit, že jsou tlačítka lehce vystrčená, ale nejedná se podle mě o nějaký závažný problém. Výřezy pro otvory jsou i zde zpracovány kvalitně a nechybí zvýšený okraj krytu okolo fotoaparátu, který jej chrání. I zde se můžete těšit na podporu MagSafe.

Carneval Snap

Posledním typem krytu je Carneval Snap. Ten je určen pro všechny uživatele, kteří nemají v oblibě průhledné kryty a chtějí například kompletně černý, bílý či jakoukoliv jinou barvu. Do redakce nám dorazila černá varianta krytu Carneval Snap a vypadá velmi dobře a hlavně elegantně. Ze všech tří krytů se u tohoto tlačítka mačkají nejhůře, tím ale nechci říct, že by se mačkaly špatně, to rozhodně ne. Na krytu nenajdete žádný vzor či texturu, jedná se o hladký gumový materiál v barvě, kterou si sami vyberete. K dispozici je kromě černé bílá, mořsky modrá, zelená, červená, šedá, béžová a modrá, tudíž si rozhodně každý přijde na své. Samozřejmostí je ochrana fotoaparátu v podobě zvýšeného okraje a ochrana displeje v podobě zvýšených hran z přední strany. Uvnitř se pak nachází, stejně jako u originálních krytů Apple, semiš, který chrání vaše zařízení proti poškrábání v krytu. I zde je podpora MagSafe, otvory pro přepínač, reproduktory a nabíjecí konektor jsou zpracovány kvalitně.

Osobní zkušenost

Všechny tři kryty jsem měl možnost testovat po dobu několika týdnů. Pokud je kryt zpracován kvalitně, tedy pokud jsou využité dobré materiály a není problém telefon do krytu vsadit, tak prakticky nemůžeme mluvit o špatné zkušenosti. Všechny tři obaly jsem se snažil postupně střídat, abych zjistil, který se mi líbí nejvíce. Úplně rozhodnout jsem se nedokázal, jelikož se každý kryt hodí k něčemu jinému. Průhledné kryty bych osobně používal všude tam, kde hrozí pád zařízení, jelikož ho dokáží ochránit opravdu velice dobře, což usuzuji z tlustější vrstvy materiálu. Kryt Carneval Snap v černé barvě je pak elegantní, ne tak výrazný a všestranný. Zároveň je ale měkčí a o něco užší, než Ice Snap či Sky Snap. MagSafe u všech tří krytů fungoval bez problémů a na výbornou, takže výběr je doopravdy jen a jen na vás.

Závěr

Kryty ER CASE jsou zpracovány opravdu kvalitně a myslím si, že za poloviční cenu oproti těm originálním se jedná o lepší kup. Pokud jste si tedy například zrovna pořídili nový iPhone, popřípadě pokud hledáte nějaký pořádný kryt, který vydrží, ale zároveň vás nezruinuje, tak jsou kryty ER CASE opravdu velmi dobrým adeptem. Průhledné kryty prakticky nerozeznáte od těch originálních a co s týče krytu Carneval Case, tak ten sice na zádech nemá jablíčko, dle mého názoru je to ale jedno. Všechny kryty každopádně vychází na stejnou cenu, a to 499 korun, takže je čistě na vás, který si vyberete.

Kryty ER CASE můžete zakoupit zde