Recenze MagSafe držáku do auta ER POWER: Promyšlené řešení, které stojí za to

Pokud pravidelně sledujete náš magazín, tak jste si dost možná v posledních týdnech všimli recenzí na produkty od značky ER POWER. Za touto značkou, která vyrábí kvalitní příslušenství nejen k jablečným telefonům, stojí český internetový obchod Ertea.cz. S tímto obchodem spolupracujeme již delší dobu a pravidelně nám k recenzování poskytuje skvělé produkty různých světových značek. V minulých týdnech už jsme se společně podívali na oplétané kabely ER POWER, později také na rychlonabíjecí adaptér do auta. V tomto článku si ukážeme další z příslušenství na iPhone, které je možné využít právě v autě – jedná se o MagSafe držák, který je určen pro všechny iPhony 12 a novější, vyjma iPhonu 13 Pro.

Oficiální specifikace

Jak už to bývá u našich recenzí zvykem, tak i u tohoto produktu si prvně řekneme více o oficiálních specifikacích. Co si však budeme nalhávat, u držáku na iPhone do auta moc specifikací určit nejde, i přesto je tady ale několik vlastností a věcí, které byste měli vědět, a které dokáží ovlivnit výběr správného držáku. Držák do auta ER POWER se připevňuje pomocí čelisti do mřížky ventilace – žádná jiná možnost připevnění není možná. O uchycení iPhonu do držáku se pak nestará nic jiného než technologie MagSafe, která zakládá na magnetech. A kromě toho, že MagSafe dokáže iPhone u tohoto držáku držet, tak jej může i nabíjet. Maximální výkon bezdrátové MagSafe nabíječky v držáku je 15 wattů, což je o pár wattů méně, než jsou nejnovější iPhony schopné přijmout. Cena tohoto držáku, společně s příslušenstvím, je 1 299 korun.

Balení

Držák do auta ER POWER je zabalen v bílé krabičce, která je pro produkty této značky již ikonická. Na přední straně najdete vyobrazený držák, společně s dalším příslušenstvím, které je k dispozici v balení. Na jednom boku pak najdete branding ER POWER, na druhém následně opět vyobrazený kompletní obsah balení. Otočíte-li krabičku na zadní stranu, tak si můžete přečíst návod k použití. I tato krabička je ekologická a vyrobena z recyklovaného materiálu, stejně jako krabičky ostatních ER POWER produktů. Po otevření stačí, abyste z ní vytáhli papírovou přenosku, ve které se nachází celý obsah balení. Konkrétně se jedná o celkově tři součásti držáku, a to úchyt, poté tělo a MagSafe nabíječka s integrovaným kabelem, který má délku 100 centimetrů. Součástí balení je ale také 20W rychlonabíjecí Power Delivery adaptér do auta, který jsme si již ukázali v minulé recenzi.

Zpracování

Stejně jako u jiných produktů ER POWER je i tento držák do auta zpracován velmi kvalitně. Využitým materiálem je především plast – ten je u systému uchycení velice pevný a rozhodně při zmáčknutí čelisti nemáte pocit, že by něco mělo prasknout. Co se ještě čelisti týče, tak je nutné zmínit, že jsou styčné plochy pogumované. Díky tomu jednak nedojde k poškození mřížky, a jednak nedojde ani k tomu, že by držák v mřížce špatně držel. Stejně pevná je i plastová matka, společně s kloubem. Tělo držáku je taktéž plastové, avšak část, do které se vkládá MagSafe nabíječka, je pogumovaná, takže nedojde k poškrábání či jinému poškození zařízení. Ještě více šetrná je pak samotná MagSafe nabíječka, která má styčnou plochu s iPhonem prakticky kompletně gumovou, čímž nedojde k poškrábání zad či obalu. Kabel, který je součástí MagSafe nabíječky, není oplétaný jako kabel ER POWER, který jsme si ukázali v jedné z minulých recenzí, ale připomíná originální kabel od Applu. Zpracování rychlonabíjecího adaptéru ER POWER, který je součástí balení, je taktéž velmi dobré, více o něm se ale dozvíte v již zmíněné předchozí recenzi.

Osobní zkušenost

Ještě předtím, než se vrhnete do využívání držáku, tak je nutné, abyste jej složili. Nejedná se ale o nic složitého. Prvně je nutné, abyste z těla držáku odšroubovali plastovou matku, čímž se vám uvolní jamka pro kloub. Následně plastovou matku volně nasaďte na druhou část držáku, tedy na systém uchycení s kloubem. Jakmile tak učiníte, tak část s uchycením vezměte a kloub vložte do jamky na těle držáku – bude třeba lehce zatlačit, následně uslyšíte cvaknutí. Pak už jen stačí, abyste plastovou matku zašroubovali na tělo. Pokud byste chtěli s kloubem hýbat, tak je pokaždé nutné matku odtáhnout, nastavit si pozici, a poté opětovně přitáhnout. Jedná se o jednoduchý a běžný systém, který využívá nespočet držáků do auta. Nabíječku s kabelem pak stačí vložit do těla držáku. Pak už můžete držák připevnit do mřížky, a to s využitím čelisti. Pod ní se pak nachází ještě malá podpůrná nožka, která slouží k tomu, aby držák případně nezačal tíhou telefonu sjíždět dolů.

Osobní celková zkušenost s držákem do auta ER POWER je velmi dobrá a za celou dobu používání jsem neměl žádný problém. MagSafe nabíječka perfektně drží v obalu držáku, tudíž nenastaly žádné problémy s vypadáváním apod. Nutno zmínit, že design tohoto držáku je opravdu velmi promyšlený. Pokud byste totiž potřebovali iPhone z držáku vytáhnout, ale chtěli byste i nadále ponechat přicvaknutou MagSafe nabíječku na zádech, tak stačí, abyste vzadu na těle držáku stisknuli malé tlačítko, kterým MagSafe nabíječku připojenou k iPhonu z těla vycvaknete. Následně, jakmile si uděláte, co potřebujete, můžete iPhone s MagSafe nabíječkou na zádech opětovně jednoduše vložit do těla pro MagSafe nabíječku.

Držák ER POWER je opravdu velmi robustní, zároveň ale elegantní a myslím si, že se hodí do prakticky každého vozidla – ať už je novější či starší. Berte ale v potaz, že držák s telefonem samozřejmě váží několik stovek gramů a nesmíte jej tedy připevnit na takovou mřížku, která není úplně pevná, a která by se mohla pod váhou zlomit – některá především starší vozidla bohužel takové ne úplně odolné mřížky mají, koho ale před několika desítkami let napadlo, že bychom si na ně chtěli připevnit držák, společně s velkým telefonem… asi nikoho. Pokud tedy máte v autě ne úplně ideální a pevné mřížky, tak zvažte využití držáku s jiným mechanismem uchycení, například pomocí přísavky na čelní sklo. V opačném případě by mohlo dojít k poškození.

Závěr

Pokud hledáte skvělý MagSafe držák a zároveň nabíječku do vašeho vozidla, tak by recenzovaný MagSafe držák ER POWER mohl být skvělou volbou. Zaujmout váš může například tím, že v balení najdete vše, co potřebujete pro okamžité zapojení a fungování – tj. kromě držáku také rychlonabíjecí adaptér od stejné značky, jenž je taktéž velmi kvalitní. Potěší vás také perfektní a odolné zpracování, které na druhou stranu díky pogumování nepoškrábe ani váš iPhone, ani případně jeho obal. Z vlastní zkušenosti pak mohu potvrdit, že se tento držák využíval naprosto skvěle, a to i z toho důvodu, jelikož z něj bylo možné iPhone kdykoliv vytáhnout s tím, že MagSafe nabíječka zůstala připojena na zádech. Dle mého názoru se jedná o skvěle vymyšlené řešení, které vás rozhodně dokáže potěšit. Na závěr bych chtěl jen zmínit, že dle specifikací není možné tento držák využít s iPhonem 13 Pro – pokud tento telefon vlastníte, tak držák neobjednávejte, jelikož vám nebude sedět.

