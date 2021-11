Recenze odolných USB-C – Lightning kabelů ER POWER: Spolehlivé řešení s MFi

Před nějakou dobou se na našem magazínu objevilo několik recenzí na příslušenství od značky ER POWER. Primárně jsme se v těchto recenzích zaměřili na nabíjecí adaptéry nejen pro iPhone. Abyste však mohli takový nabíjecí adaptér využít, tak k tomu potřebujete pořádný a kvalitní kabel. Takových kabelů je na trhu k dispozici nespočet a liší se v několika vlastnostech. Kvalitnější kabely mohou být zkonstruovány z lepších materiálů, mohou nabídnout oplétání a hlavně certifikaci MFi, která je pro využití s jablečnými telefony klíčová. Přesně takové kvalitní kabely má v nabídce značka ER POWER od českého internetového obchodu Ertea.cz. Pojďme se na ně společně v této recenzi podívat.

Oficiální specifikace

Jak už jsem nakousl výše, tak kabely ER POWER jsou zaměřené především na kvalitu. Kdo už měl někdy tu čest vyzkoušet několik kabelů od různých značek a s různými vlastnostmi, tak mi rozhodně potvrdí, že se prakticky vždy vyplatí si připlatit. Primárně je důležité, aby měl kabel certifikaci MFi, jelikož kabely bez ní často přestávají po nějaké době fungovat a můžete je vyhodit. Kabely ER POWER samozřejmě certifikaci MFi mají a kromě toho disponují nylonovým oplétáním, který zabraňuje jednak zamotávání, a jednak zničení kabelu. Konektory tohoto kabelu jsou pak vyrobeny z eloxovaného hliníku, který zajistí jejich dlouholetou výdrž.

Co se Lightning kabelů týče, tak jsou ve světě Applu k dispozici dva druhy, a to Lightning – USB-A a Lightning – USB-C. První zmíněný kabel už je svým způsobem zastaralý a nepodporuje rychlonabíjení, a proto ER POWER nabízí jen a pouze novodobý kabel Lightning – USB-C. Kabely samozřejmě podporují rychlonabíjení Power Delivery, což znamená, že v kombinaci s nimi můžete využít 18W a výkonnější rychlonabíjecí adaptéry. Díky těmto adaptérům je možné nabít podporovaný iPhone z 0 na 50 % za pouhých 30 minut. To se může hodit například tehdy, pokud někam spěcháte a máte vybitý iPhone. ER POWER tyto kabely nabízí ve dvou velikostech, konkrétně 1,2 metru a 2 metry, tak stejně jsou k dispozici i dvě barvy, a to bílá a černá.

Balení

Kabely ER POWER jsou balené v jednoduché a malé eko krabičce, která má bílou barvu. Na přední straně najdete vyobrazený váš kabel v barvě, kterou jste si vybrali, v levém horním rohu se pak nachází také délka. Níže lze vidět označení certifikace MFi, která zaručuje bezproblémové fungování kabelu i po aktualizacích či výměně telefonu. Z boku najdete branding ER POWER, na zadní straně pak návod k použití. Po otevření krabičky z ní stačí vytáhnout sáček, ve kterém se kabel nachází. Nic dalšího v balení těchto kabelů nenajdete.

Osobní zkušenost

Tyto recenzované kabely od značky ER POWER recenzuji již po dobu několika týdnů a využívám je v kombinaci s rychlonabíjecími adaptéry, a to jak těmi originálními od Applu, tak také od značky ER POWER a jiných. Ani v jednom z těchto případů jsem s kabelem neměl žádný problém. Přiznám se, že jsem od těchto kabelů očekával, že budou jednoduše řečeno obyčejné. Tím mám na mysli především oplétání, které se u konkurenčních kabelu může začít trhat či párat. V případě kabelů ER POWER se nic takového nekoná, a dokonce mi přijde, že je oproti jiným podobným kabelům oplétání ještě tvrdší a odolnější. Na obou konektorech se pak nachází logo ER POWER, které za tu dobu používání vypadá pořád stejně a není poškrábané. Jedná se o opravdový detail, každopádně právě u těchto detailů jde vidět, jak si výrobci dávají záležet na kvalitě. Lightning konektor je po srovnání s originálním Apple kabelem na chlup stejný a nejedná se tedy o nějaký laciný konektor, který po nějaké době přestává fungovat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Závěr

Pokud sháníte opravdu velice odolný kabel, který budete schopni bez problémů využívat, troufnu si tvrdit, několik dlouhých let, tak rozhodně sáhněte po kabelu od značky ER POWER. Jedná se o vysoce kvalitní kabely, které navíc k tomu seženete za skvělou cenu. Kromě toho, že disponují certifikací MFi, tak jsou také kvalitně opletené, což jim zaručí odolnost při každodenním používání. Jediné, co mi možná trošičku chybí, je suchý zip na jednoduché zamotání kabelu, který jiní výrobci ke kabelu přibalují. Rozhodně se ale nejedná o neřešitelný problém, ba naopak. Pokud byste se rozhodli pro zakoupení kratšího 1.2metrový kabelu, tak si připravte 399 korun, delší 2metrový kabel pak vychází na 449 korun.

1.2m kabel ER POWER Lightning – USB-C koupíte zde

2m kabel ER POWER Lightning – USB-C koupíte zde