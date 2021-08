Recenze nabíjecího adaptéru ER POWER 65W GaN: Ideální řešení pro smartphony, tablety i notebooky

Je to několik týdnů nazpátek, co jsme si na našem magazínu představili vůbec první produkt z rodiny ER POWER. Tehdy se jednalo o 20W nabíjecí adaptér pro iPhone, který dokáže perfektně zastoupit ten originální, samozřejmě za zlomek ceny. U těchto „klasických“ adaptérů však značka ER POWER nekončí, ba naopak nabízí mnoho dalších produktů, které rozhodně stojí za to. ER POWER je mladá značka, kterou se rozhodl vytvořit internetový obchod ERTEA.cz. Tento obchod nám pravidelně již po dobu několika let dodává na recenze produkty těch nejkvalitnějších a nejznámějších značek, které se zabývají produkcí příslušenství k chytrým telefonům a dalším podobným produktům. ER POWER se nyní snaží zařadit mezi ně – a prozatím, po vyzkoušení pár produktů, mohu říci, že se jí to relativně daří.

Druhým produktem od značky ER POWER, na který se v této recenzi podíváme, je 65W nabíjecí adaptér. Nejedná se však o obyčejný adaptér, nýbrž o adaptér, který využívá technologii GaN (gallium nitride) – ostatně si této zkratky můžete všimnout i v samotném nadpisu, popřípadě na balení. O technologii GaN jsme se v krátkosti rozpovídali již v jedné z předchozích recenzí, každopádně i přesto je možné, že si nejste jistí tím, čím je vlastně GaN tak speciální. Jedná se o revoluční polovodičovou technologii, díky které se nabíjení stává o mnoho efektivnějším, navíc k tomu i s menší mírou zahřívání. Takové adaptéry, které využívají GaN, mohou být díky tomu oproti klasickým o dost menší, avšak při zachování stejného výkonu. Až tedy příště uvidíte nějaký nabíjecí adaptér, který bude malinký, ale nabídne vysoký výkon, tak nejspíše využívá právě GaN.

Technické specifikace

Jak už lze z názvu vyčíst, tak recenzovaný nabíjecí adaptér ER POWER disponuje celkovým výkonem až 65 W. Na přední straně adaptéru se nachází celkově tři konektory, konkrétně se jedná o dva USB-C a jeden klasický USB-A. Oba dva USB-C konektory podporují Power Delivery, což znamená, že jsou vhodné pro rychlonabíjení telefonů od Applu. Jediný USB-A konektor pak podporuje Quick Charge 3.0, což znamená, že si na své přijdou i majitelé Androidů. Nutno však podotknout, že maximální výkon tohoto konektoru je jen 30 W, nikoliv 65 W jako v případě zmíněných USB-C konektorů. Tělo adaptéru je napevno opatřeno US zástrčkou, jedná se však o speciální mechanismus, díky kterému lze na zástrčku nasadit adaptéry (součástí balení). Díky nim tak adaptér získává podporu US, EU a UK zástrček. Využijete jej tak bez problémů i na cestách do zahraničí a nabijete s ním prakticky úplně cokoliv. Velikost adaptéru je jen 60 x 110 x 38 milimetrů, což pro příklad znamená, že se vleze do dlaně. Za to, že může být adaptér tak malý a kompaktní, vděčíme právě technologii GaN. Je k dispozici v bílé a černé barvě a vychází na 999 Kč.

Vzhledem k tomu, že adaptér disponuje třemi konektory, tak se při jejich využití musí výkon nějakým způsobem rozdělit. Mnoho jedinců si myslí, že když má adaptér výkon 65 W, tak jej zvládne poskytnout v rámci všech konektorů, tedy že se 65 W budou zároveň nabíjet všechna tři zařízení. Jenže tohle není pravda – výkon 65 W je totiž výkon maximální, který adaptér dokáže poskytnout. Při nabíjení vícero produktů tak dochází k „přerozdělení“. Níže si proto dovolím vložit technické parametry ohledně vstupního, výstupního a kombinovaného výkonu:

výstupní výkon USB-C 1: 5V⎓3A / 9V ⎓ 3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A (65W)

výstupní výkon USB-C 2: 5V⎓3A / 9V ⎓ 3A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓3A (30W)

výstupní výkon USB-A: 4.5V⎓5A / 5V ⎓ 4.5A / 9V⎓3A / 12V⎓2.5A / 20V⎓1.5A (30W)

kombinovaný výstup: USB-C 1 + USB-C 2 = 30W + 30W (60W) / USB-C 1 + USB-A 30W + 30W (60W) / USB-C 2 + USB-A 15W + 10W (25W) / USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A = 30W + 15W + 10W (55W)

Balení

Recenzovaný adaptér ER POWER 65W GaN je zabalen do malé a stylové krabičky. Z mého hlediska je ale škoda, že není zabalen do krabičky stejné stylu jako nedávno recenzovaný 20W adaptér ER POWER. U tohoto adaptéru totiž není vůbec poznat, že se jedná o produkt, který patří právě do rodiny ER POWER, což je podle mého názoru velká škoda. Díky balení stejného stylu totiž zákazníci poznají výrobky od stejné společnosti na první pohled. Samozřejmě ale produkt není o balení, jedná se pouze o takový můj malý postřeh. Na přední straně balení se nachází vyobrazený samotný adaptér, z boku se pak nachází vyobrazené konektory, které využívá. Na zadní straně najdete kompletní technické specifikace, společně s dalšími informacemi. Po otevření krabičky stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které se nachází samotný adaptér, společně se dvěma zástrčkami (EU a UK). Nechybí ani malý návod, který však většina jedinců hodí za hlavu.

Zpracování

Co se týče kvality zpracování, tak rozhodně nemám jedinou výtku. Z fotografie jsem nějakým způsobem ještě před rozbalením usoudil, jak kvalitně bude adaptér působit, a poté, když jsem jej vzal poprvé do ruky, tak se má očekávání naplnila. Adaptér je tedy zpracován primárně z plastu a dobrou zprávou je, že je matný. To znamená, že na něm nepůjdou vidět žádné „známky boje“. Někteří výrobci se totiž snaží vytvořit stylová a lesklá zařízení, která však pěkná vydrží několik dnů či týdnů než se kompletně poškrábou. ER POWER v tomto případě vsadil primárně na praktičnost, což dokazuje také možnost pro výměnu zástrček. Na adaptéru se nenachází žádný rušivý branding, z vrchní a spodní menší strany se akorát nachází informace o výkonu a specifikace. Na další straně najdete zmíněné tři konektory, naproti nim pak US zástrčku, kterou lze buď vyklopit a zapojit do US zásuvky, popřípadě ji můžete nechat zaklopenou a nasadit na ni EU nebo UK redukci.

Ke zpracování redukcí nemám také prakticky žádnou výtku, pouze mi lehce vadí to, že po stránce vzhledu nejsou totožné jako adaptér. Při bližším zkoumání lze tedy zjistit, že je zástrčka pouze nasazená, a že není přímo součástí adaptéru. Navíc k tomu, zatímco adaptér je matný, tak redukce jsou z většiny lesklé. Na funkčnost to samozřejmě vliv nemá, každopádně člověku puntičkáři to možná může vadit, stejně jako mi. Nad konektory se nachází také LED dioda, která se po připojení do sítě rozsvítí zelenou barvou (nepodařilo se mi zjistit, zdali může svítit i jinými barvami, popřípadě za jakých situací). Díky tomu na jednu stranu víte, že je adaptér v provozu, na druhou stranu je ale dioda relativně silná, takže vám v noci může osvítit půlku pokoje. Pokud vám takové světlo při spánku vadí, tak je nutné, abyste adaptér odpojovali, popřípadě abyste jej něčím přelepili, což samozřejmě není úplně elegantní řešení.

Osobní zkušenost

Adaptér ER POWER 65W GaN jsem osobně využíval po dobu několika týdnů a za tu dobu mohu říci, že jsem byl velice spokojený. Jedná se totiž o adaptér, kterým je jablíčkář schopen jednoduše nabít veškerá svá zařízení – a nejen ta. Recenzovaný adaptér jsem využíval především pro rychlonabíjení iPhonu a pro klasické nabíjení MacBooku a Apple Watch. Vyzkoušel jsem nabíjet hned několik různých zařízení najednou, přičemž jsem ale samozřejmě sledovat to, jakým způsobem se výkon rozdělí (viz výše či balení nebo tělo adaptéru). Dva iPhony lze tedy pomocí USB-C rychlonabíjet najednou (výkon 2x 30 W), pokud však přidáte třeba Apple Watch, tak už se maximální výkon USB-C s označením 2 zmenší na 15 W, klasickému USB-A (v mém případě pro nabíjení Apple Watch) tak zbyde výkon 10 W. Pokud chcete nabíjet 13″ MacBook Pro, tak jej musíte nabíjet samostatně skrze USB-C 1 (65 W), například MacBook Air je ale možné nabíjet (30W) zároveň například s iPhonem skrze druhé USB-C (rychlonabíjení, 30W), popřípadě s jiným zařízením, které zapojíte do klasického USB-A (až 30 W).

Závěr odstavce výše může být pro někoho možná lehce zmatečný, berte ale v potaz, že s nabíjecími profily prostě a jednoduše počítat musíte, tedy pokud chcete, aby se vaše zařízení nabíjela tak, jak očekáváte. Zároveň je nutné zmínit, že konektory USB-C 1 a USB-C 2 na adaptéru ER POWER 65W GaN nejsou stejné a nelze je tedy zaměnit. USB-C s označením 1 totiž může poskytnout výkon až 65 W, zatímco USB-C s označením 1 pak maximálně 30 W. Zmíněný 13″ MacBook Pro tak nabijete pouze skrze USB-C 1. Za tu dobu používání jsem se ale celkem rychle naučil, jak správně nabíjení jednotlivých zařízení kombinovat, tedy kam mám co zastrčit. Při používání recenzovaného adaptéru jsem neměl žádný problém a vše fungovalo bez problémů, a to i při dlouhodobém využití na 100 %. Nutno navíc podotknout, že při maximálním využití se adaptér ani výrazně nezahřívá. Vadila mi pouze již zmíněná LED dioda, kterou by v noci bylo možné využít jakožto malou svítilnu – avšak není to nic, co by se nedalo vyřešit.

Závěr

Jestliže hledáte vysoce kvalitní a výkonný adaptér, tak by se vám mohl líbit recenzovaný ER POWER 65W GaN. Tento adaptér jsem testoval po dobu několika týdnů, během kterých jsem s ním neměl žádný problém. Pomocí tohoto adaptéru zvládnete jednoduše nabít veškerá vaše zařízení, některá pak dokonce i zároveň v jednu chvíli. Potěší také fakt, že tento adaptér budete moci využít i v zahraničí, jelikož je možné zaměnit zástrčky na US, EU či UK. Bez redukce jsou na těle adaptéru k dispozici vyklápěcí US vidlice, v balení pak najdete nasouvací redukce, díky kterým získáte vidlice EU či UK. Po stránce zpracování se adaptér jeví jakožto velmi robustní, zároveň ale velmi kompaktní, jelikož využívá technologii GaN. Za 999 korun si myslím, že se jedná o perfektní produkt, který váš rozhodně nenechá ve štychu, vybrat si pak můžete i z černé či bílé barvy. Pro značku ER POWER je pouze škoda, že nevyužívá sjednocené balení s vlastním brandingem, díky kterému by bylo veškeré produkty možné jednoduše poznat.

