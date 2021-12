Recenze rychlonabíjecího adaptéru do auta ER POWER: Stoprocentní funkčnost a skvělý design

V poslední době jste si na našem magazínu mohli všimnout několika recenzí od české značky ER POWER. Tuto značku jsme vám původně představili již několik měsíců nazpátek. Jen pro připomenutí za ní stojí český internetový obchod Ertea.cz, který nám pravidelně zasílá kvalitní produkty na různých značek recenzování. Díky recenzím těchto produktů vám tak případně můžeme pomoci s výběrem toho správného a kvalitního produktu. Minulý týden jsme si od značky ER POWER představili odolné nabíjecí kabely, které nás mile překvapily svou cenou i zpracováním. Nyní se nám do rukou dostal rychlonabíjecí adaptér do auta. Zdali na tom je kvalitou a ostatními vlastnostmi stejně jako zmíněné kabely se dozvíte v řádcích níže.

Oficiální specifikace

Co se týče nabíjení iPhonů a ostatních zařízení, tak jste zajisté před nějakou dobou zaznamenali, že se stávají čím dál tím populárnějšími tzv. rychlonabíječky. U jablečných telefonů zvládnou tyto rychlonabíječky nabít baterii z 0 % na 50 % za pouhých 30 minut, což se samozřejmě hodí v mnohých situacích. Apple ale zcela upřímně jednoduše zaspal dobu, jelikož s podporou rychlonabíjení přišel oproti ostatním výrobcům chytrých telefonů o něco později. Pokud chcete aktuálně rychlonabíjení u iPhonu využít, tak je nutné, abyste si pořídili příslušenství Power Delivery, to znamená Lightning – USB-C kabel, společně s adaptérem, který bude mít dostatečný výkon, a to ideálně 20 wattů.

Různých adaptérů do zdi, které mají výstup USB-C a výkon alespoň 20 wattů, je na trhu k dispozici hned několik. Pokud se však řadíte mezi jedince, kteří často cestují, tak je vám adaptér do zdi k ničemu, jelikož jej potřebujete právě do auta. Klasických nabíjecích adaptérů do auta s nízkým výkonem je taktéž k dispozici nespočet, sehnat ale kvalitní rychlonabíjecí adaptér do auta může být o něco složitější. Přece jenom je velmi důležité, aby takový adaptér disponoval různými ochranami a dalšími bezpečnostními prvky, aby nedošlo například ke vznícení (a že takových případů již bylo). Díky nám už ideální rychlonabíjecí adaptér do auta hledat nemusíte, jelikož jej nabízí právě značka ER POWER. Tento adaptér je schopen poskytnout výkon až 20 wattů, vstupní napětí je 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A / 12V ⎓ 1.67A, výstupní napětí pak DC12 – 240V. Je k dispozici v černé a bílé barvě a vychází pouze za 349 korun.

Balení

Stejně jako kabely ER POWER je i recenzovaný rychlonabíjecí adaptér do auta od této značky zabalen v malé ekologické krabičce, která je zbarvena do bíla. Na přední straně krabičky najdete vyobrazený samotný adaptér v barvě, kterou jste si vybrali, společně s informací o maximálním výkonu. Z boku pak najdete branding ER POWER, společně s dalšími informacemi o vlastnostech. Na zadní straně pak najdete klasické certifikáty, společně s dalšími informacemi. Uvnitř se pak nachází samotný adaptér, který není balený do plastového sáčku, což je z hlediska dodržení ekologie velmi důležité. Mnoho výrobců totiž využije ekologickou krabičku, ale poté produkt zabalí do plastového sáčku nebo do tuny bublinkové folie. Žádné další zbytečnosti v balení tohoto rychlonabíjecího adaptéru do auta nenajdete.

Osobní zkušenost

V mém autě mám k dispozici klasický USB konektor, pomocí kterého mohu jednak využívat CarPlay, a jednak jablečný telefon nabíjet. Jak ale říkám, jedná se o obyčejný konektor, tudíž nabíjí klasickou „pomalou“ rychlostí. V některých situacích ale tohle pomalé nabíjení nemusí být ideální. Stačí například zapomenout na to, že musíte za pár minut někam jet a mít téměř vybitý iPhone. V případě krátké trasy by se váš iPhone při využití klasického USB zvládl nabít jen o pár procent, zatímco při využití rychlonabíjecího adaptéru ER POWER získáte za půl hodiny jízdy až 50 % nabití baterie, což se prostě hodí. Přesně v těchto případech se hodí vlastnit rychlonabíjecí adaptér do auta, a to i v případě, že máte USB konektor k dispozici. Navíc k tomu budete rázem schopni nabíjet dvě zařízení najednou.

Rychlonabíjecí adaptér do auta ER POWER jsem samozřejmě po dobu několika týdnů testoval, a to s již zmíněným kabelem ER POWER. A musím říct, že za tu dobu jsem se nesetkal s žádným problémem, kdy by například kabel či adaptér přestal fungovat. Je pravdou, že při využívání v autě dokáže být nabíjecí kabel opravdu hodně zatěžován – osobně jej v autě měním prakticky co pár týdnů. S kabelem ER POWER jsem však neměl žádný problém, a to nejspíše díky kvalitnímu oplétání, které odvedlo svou práci jak mělo. A v případě adaptéru ER POWER je tomu naprosto stejně. Už jsem se setkal s několika adaptéry, které po pár dnech přestaly fungovat, většinou se jednalo právě o ty rychlonabíjecí. S žádným problémem jsem se ale nesetkal a dle mých testů opravdu tento adaptér nabije iPhone „z nuly na pade“ za zhruba půl hodiny. Co se zpracování týče, tak je tento adaptér zpracován z plastu, na boku se pak nachází branding ER POWER. Kontakty jsou samozřejmě kovové.

Závěr

Pokud už jste si doma jednoduše zvykli na rychlonabíjení svého iPhonu a v autě stále využíváte klasický nabíjecí adaptér, popřípadě vestavěné USB, tak by vás rychlonabíjecí adaptér ER POWER rozhodně mohl zaujmout. V dnešní době je dle mého názoru rychlonabíjení již standardem, který si může dovolit opravdu každý. Někdo by mohl říct, že se rychlonabíjením rychleji ničí baterie, což je samozřejmě pravda, ale ve skutečnosti se rozhodně nejedná o tak velký rozdíl a za tu rychlost nabíjení to rozhodně stojí. Hledáte-li tedy ideální rychlonabíjecí adaptér do auta, tak ten od ER POWER může být rozhodně skvělou a kvalitní volbou, u které nemusíte mít strach, že by mohlo dojít k poškození vozidla. S chladnou hlavou vám ho tedy po několikatýdenním testování mohu doporučit.

