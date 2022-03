Rusové prodávají jídlo z McDonalds přes internet za tisíce

Zatímco pro nás není v současnosti návštěva McDonalds či KFC žádný problém a užít si ji můžeme de facto kdykoliv v každém větším městě, Rusové mají v tomto směru již pár dní důvod ke smutku. Kvůli vpádu jejich vojsk na Ukrajinu se totiž od něj začaly odvracet mnohé společnosti, které v něm na různých trzích působily a které tedy Rusové brali jako běžnou součást svých životů. Tou však již nyní nejsou.

Světové společnosti prchají z Ruska skutečně ve velkém. Není tomu tak dávno, co svůj dočasný odchod oznámil Apple, a už tu máme zástup dalších společností, které jej následují. Mezi těmi nechybí ani výše zmiňovaný McDonalds a KFC, jejichž fastfoodové speciality se po uzavření poboček staly vítaným artiklem na nejrůznějších ruských bazarech či obdobách tuzemského Aukra. A co víc – jídlo je tam prodáváno za tisíce korun. Je nicméně otázkou, jak úspěšní tito „hamburgeroví překupníci“ byli, jelikož jejich šance na úspěšný prodej z logiky věci postupem času – jak jídlo stárlo a jeho konzistence se zhoršovala – upadala.

V dnešní moderní době je skoro až neuvěřitelné vidět, co všechno jsou lidé v nestandardní situaci přes internet prodávat a ve výsledku i to, co jsou přes něj ochotni kupovat. Je totiž prakticky jisté, že pár úspěšných prodejů již někým zakoupených fastfoodových pokrmů proběhlo, jelikož se před řetězci stály před zavřením extrémní fronty dokazující, že o jejich jídlo zájem mezi Rusy rozhodně je. Poměrně zajímavé je nicméně to, že například iPhony a tak podobně se na podobných tržnicích v Rusku zatím ve velkém objevovat nepřestaly. Je nicméně otázkou, co se stane, až se začnou celosvětově prodávat novinky, které Apple ukázal v úterý a které se jinak do Ruska než skrze tuto „šedou zónu“ nedostanou.