Kuo: MacBook Air dorazí na podzim v novém designu a se starým procesorem

Přestože zraky valné většiny jablíčkářů momentálně směřují ke včera představeným Macům Studio, iPhonům SE 3, iPadům Air 5 či Studio Displayům, minimálně analytik Ming-Chi Kuo již vzhlíží do budoucna k chystaným MacBookům Air. Právě o těch se totiž rozpovídal před pár hodinami na svém Twitteru, byť je pravdou, že všechny uživatele pravděpodobně příliš nenadchnul. U novinek totiž odpískal jednu z nejočekávanějších novinek.

Fotogalerie new macbook air 1 new macbook air 2 new macbook air 3 new macbook air 4 +2 fotky new macbook air 5 Vstoupit do galerie

Kuo se nechal na svém Twitteru konkrétně slyšet, že nové MacBooky Air dostanou letos skutečně nový design vycházející částečně z loňských MacBooků Pro, přičemž u nich můžeme počítat i s novými barevnými variantami inspirovanými zřejmě iMacy M1. Poměrně zajímavé je pak to, že se u novinek počítá stále s klasickým Retina displejem, o jehož nahrazení se v minulosti hojně spekulovalo v souvislosti s mini LED panely. Ty však Airy nakonec dle všeho nedostanou. Co se pak týče představení, to by mělo proběhnout na podzim, jelikož má Apple v plánu spustit jejich výrobu na konci druhého čtvrtletí či na začátku čtvrtletí třetího, takže se jiný termín představení s ohledem na jejich uvedení na trh v dostatečném počtu ani nenabízí.

Zdroje Kua v souvislosti s novým MacBookem Air zjistily bohužel také to, že u něj Apple již nemá počítat s nasazením čipsetu M2, ale hodlá u něj zachovat M1 (byť u něj možná nasadí verzi s osmi grafickými jádry). Čipy M2 tak zřejmě ještě nejsou ve fázi, kdy by je bylo možné nasadit do komerčních produktů a na jejich odhalení si tak bude muset svět počkat možná až do příštího roku, kdy by na ně mohly teoreticky přemigrovat všechny Apple produkty osazení nynějšími M1 a jejich výkonnějšími iteracemi. Jelikož se však nejedná o oficiální informace, je třeba brát vše zatím s patřičným odstupem a nadhledem.