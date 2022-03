Průstřel v displeji dostanou letos jen iPhony 14 Pro, příští rok pak všechny modely

Po loňské redukci velikosti výřezu u všech iPhonů 13 (Pro) má Apple letos v plánu další krok vpřed právě v souvislosti s tímto prvkem. Řeč je konkrétně o jeho úplném odstraněné a nahrazení dvojicí průstřelů, které dlouhodobě používají výrobci androidích telefonů. Jak se však zdá, ty na všechny nově představené iPhony na rozdíl od loňského zmenšeného výřezu nedorazí.

Že má Apple v plánu průstřel v displeji nasadit jen u iPhonů 14 Pro (Max) jsme v předešlých týdnech již slyšeli od celé řady leakerů. Tato slova nyní potvrzuje i jeden z nejdůvěryhodnějších zdrojů – konkrétně analytik a displejový expert v jedné osobě Ross Young. Ten se nechal konkrétně slyšet, že je letos plán Applu skutečně takový, že průstřely nasadí jen na iPhony 14 Pro (Max), přičemž v příštím roce má toto řešení nasadit už na všechny modely. Jednat se přitom z jeho strany nemá o složitější řešení, nýbrž o snahu zachovat u iPhonů 14 (Pro) jakousi exkluzivitu oproti levnější řadě, na což jsme však u Applu zvyklí dlouhodobě. Ostatně, skvělým příkladem jsou třeba i ocelové vs. hliníkové rámečky či fotoaparáty. V minulosti to pak byly OLED displeje oproti LCD u levnějších řad.

Poměrně zajímavé informace prozradil Young i ohledně samotných průstřelů v displeji. Apple sice zprvu usiloval o to, aby skryl Face ID technologii kompletně pod displej, avšak s tímto řešením nebyl zcela úspěšný, kvůli čemuž se jí rozhodl “vytáhnout” na světlo světa skrze pilulkový průstřel. Druhý, kruhový, průstřel pak má být vytvořen pro přední fotoaparát, který taktéž nelze ve stávající verzi skrýt pod displej, aniž by tím byl jakkoliv zasažen. Do budoucna je však minimálně skrytí Face ID v plánu, byť není jasné, zda se bavíme o horizontu jednoho, dvou či více let.