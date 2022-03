Půl roku nabíjím iPhone 13 Pro celou noc přes MagSafe, jak je na tom baterie?

Upřímně řečeno pokud bylo něco, co mi u starších iPhonů vadilo, byla to baterie. Já sám totiž nepatřím k lidem, kteří by telefon nějak šetřili, používám jej extrémně často a příliš nepřemýšlím nad tím, jak, kdy a čím jej nabíjím. Když jsem si pořídil iPhone 13 Pro, bylo to první den, co se začal prodávat a od té doby jej používám stejně jako všechny předchozí modely. To znamená, že jej přes den celkem kriticky vytěžuju, jak můžete vidět v následující galerii, a dobíjím jej celou tu dobu výhradně přes originální MagSafe nabíječku.

Telefon dobíjím vždy přes noc a to tak, že jej skutečně večer připojím k MagSafe adaptéru a do rána jej tam nechám. Přes den u Macu jej také občas připojím na nabíječku, opět na MagSafe. Opravdu jsem za celou dobu, co mám iPhone 13 Pro ani jednou nepoužil Lightning konektor a to zejména proto, že i v autě nabíjím klasickým bezdrátovým nabíjením. Telefon jsem nešetřil ani co se podmínek týká a to zejména tím, že mé ráno vždy začíná hodinu a půl dlouhou procházkou se psem a vzhledem k tomu, že vycházím krátce po šesté, tak je venku opravdu mráz. Jediné, co jsem vlastně udělal pro baterii v pozitivním slova smyslu, tak je zapnutí optimalizovaného nabíjení.

O to větší bylo mé překvapení, když jsem se dnes podíval na stav baterie a zjistil jsem, že za půl roku používání je kondice stále na 100 %. Stejně je na tom i kolega Jirka, který má iPhone 13 Pro Max a jediný rozdíl v tom, jak zacházím s telefonem já a on je v tom, že Jirka používá výhradně bezdrátovou nabíječku, nikoli MagSafe. Oba tedy máme i po celkem chladné zimě a poté, co nabíjíme pouze bezdrátově 100 % kondice baterie. Musím říct, že u předchozích generací jsem měl po zimě již baterii v daleko horší kondici a například u iPhone 11 Pro jsem měl zhruba jen 92%. Samozřejmě nelze ze dvou lidí dělat nějaké závěry, ale je znát, alespoň co se nás dvou týká, že Apple na baterii opravdu zapracoval a její kondice neklesá zdaleka tak, jak dříve.