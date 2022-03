iPad Air 5 dostane čip M1 a novou barevnou variantu

Již dnes večer Apple světu představí svou první várku nových hardwarových produktů chystaných pro letošní rok. Naplánoval si na něj totiž vysílání svého předtočeného Eventu z Apple Parku, v rámci kterého by měl odhalit iPhone SE 3. generace s podporou 5G sítí, nové Macy a 5. generaci iPadů Air. A právě o posledním zmiňovaném produktu před pár hodinami unikly velmi zajímavé informace, zejména tedy ohledně výkonu a barvy.

Podle zdrojů portálu 9to5mac má dostat novinka namísto mobilního procesoru A15 Bionic, který tepe v iPhonech 13 (Pro) počítačový Apple M1, který tepe v současnosti kromě Maců i v iPadech Pro z loňského roku. Ten by měl být zhruba o 50 % rychlejší než čipset A15 Bionic a o 70 % rychlejší než A14 Bionic, který tepe ve 4. generaci iPadu Air. Co se týče počtu jader, A15 Bionic disponuje šesti CPU jádry a 5 GPU, zatímco M1 nabízí 8 CPU jader a 7 či 8 GPU jader. Výkonnostně si tedy novinka oproti předešlé generaci výrazně polepší. Procesor však není to jediné, co novinka přinese. Počítá se u ní totiž i s nasazením nové fialové barevné varianty. Na tu se můžete podívat na prvním místě v galerii vedle tohoto odstavce, na dalších místech jsou pak fotky starší generace iPadu Air, který má být designově shodný s novinkou.