V Česku a na Slovensku odstartovalo HBO Max. Jak jej získat za akční cenu a jak na něj přejít z HBO GO?

To, co HBO relativně nedávno slíbilo svým českým a slovenským fanouškům, se dnes ráno stalo realitou. V České a Slovenské republice totiž byla konečně oficiálně spuštěna předplatná videostreamovací služba HBO Max, která v nabídce HBO nahradí stávající GO. O službě jsme toho již sice napsali spousty, až nyní však máme k dispozici pohled na to, jak jí zaktivovat a potažmo jak na něj přejít z HBO GO. Jak tedy na to?

Aktivace HBO Max

Pokud nejste předplatiteli HBO GO, navštivte tuto stránku V pravém horním rohu zvolte položku Zaregistrovat se V nabídce, která na vás poté vyskočí, zvolte položku Předplatit V prvním kroku tvorby účtu zadejte své jméno, příjmení, mail (bude sloužit jako login do služby) a heslo V druhém kroku zvolte typ placení – buď kartu, nebo PayPal Vše potvrďte a máte hotovo, od této chvíle lze začít HBO Max sledovat

Pokud se k odběru HBO Max zaregistrujete ode dneška – tedy 8. března – do konce tohoto měsíce – tedy 31. března -, bude vám navždy poskytnuta sleva z předplatného ve výši 33 %. Standardní cena HBO Max je 199 Kč, díky slevě jej však budete mít nyní jen za 132 Kč měsíčně s tím, že pokud v budoucnu zdraží, budete jej mít neustále o 33 % levněji oproti běžnému měsíčnímu předplatnému, což se rozhodně vyplatí. Ostatně, díky slevě se HBO Max stává nejdostupnější videostreamovací službou na našem území.

Přechod z HBO GO na HBO Max

Vzpomeňte si na své přihlašovací údaje na HBO GO Stáhněte si aplikaci HBO Max do svého smartphonu, tabletu či na Apple TV, popřípadě navštivte webové stránky hbomax.com Do rozhraní pro přihlášení napište své přihlašovací údaje z HBO GO Potvrďte podmínky použití a tak podobně a vše završte možností Dokončit účet Hotovo, od této chvíle byste měli mít k pořadům na HBO Max přístup

Osobně jsem již přecházel z HBO GO na Max na Apple TV, přičemž jsem se tu setkal s drobným zádrhelem ve formě nemožnosti zvolit položku Dokončit účet a to i přesto, že bylo vše správně vyplněno a odsouhlaseno. Pokud se do takové šlamastiky dostanete i vy, bude zřejmě stačit dokončení nastavování účtu provést na jiném zařízení. Já jej dokončil na iPhonu, přičemž poté už se mi služba bez problému rozběhla i na Apple TV.