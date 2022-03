HBO Max: Jak se připravit a vše, co o něm potřebujete vědět

Zítřejší den, tedy 8. března 2022, je opravdu pekelně nabitý. Kromě toho, že se slaví Mezinárodní den žen, tak každý jablíčkář ví, že Apple pořádá vůbec první letošní Apple Keynote. Tím to ale nekončí, jelikož se ve hře nachází ještě HBO. To zítra zpřístupní službu HBO Max pro Českou republiku (a Slovensko, společně s dalšími zeměmi), čímž nahradí dosavadní službu HBO GO. Služba HBO Max je v zahraničních státech k dispozici již téměř dva roky a je rozhodně skvělé, že se jí konečně dočkáme i v Česku. Jedná se o přímého konkurenta Netflixu, který samozřejmě nabídne zajímavé pořady.

HBO Max tituly

Když už jsme v úvodu nakousli ty tituly, tak si pojďme říct, jaké nejzajímavější v rámci služby HBO Max najdete. Hned na začátek se hodí zmínit, že jich je opravdu hodně, hlavně je mnoho z nich exkluzivních, takže jste si je doposud nemohli nikde jinde přehrát. Co se týče nových pořadů, tak k těm budou mít předplatitelé přístup s předstihem, a to až od 45 dnů před premiérami v kinech. HBO Max slibuje oproti HBO GO nárůst počtu pořadů až o 70 % a celkově více než 10 tisíc hodin obsahu.

Těšit se můžete na nespočet titulů z produkcí Warner Bros, HBO, Max Originals, DC, Cartoon Network a další. Konkrétně se jedná například o pořady Super drbna, Boj o moc, Král Richard: Zrození šampionek, Rod draka, Zahradníci, Jeho temné esence, Duna, Godzilla vs. Kong, Přátelé, Harry Potter, Odkaz, Sex ve městě, Teorie velkého třesku, Pán prstenů, Joker, Aquaman, Letuška, Příběh služebnice, Euforie, Powerouff Girls, Černobyl, Rodina Sopranů, Dunkerk, Mělas to vidět, Thaw, 2001: A Space Odyssey, Batman vs. Superman, Oslnění světlem, Sedmilhářky, Scooby-Doo, Westworld, Wonder Woman, Liga spravedlnosti, Mare z Easttownu, Vychování vlky, House of the Dragons, Rick s Morty, Scény z manželského života, Fantastická zvířata a mnoho dalšího.

HBO Max cena

To, co nás při spuštění prakticky jakékoliv služby zajímá nejvíce, je její cena – a u HBO Max tomu samozřejmě není jinak. Jestliže jste využívali HBO GO, tak víte, že zde je měsíční předplatné stanovené na 159 korun. Předplatné HBO Max se lehce prodraží, a to konkrétně na 199 korun. Je ale nutné zmínit, že existuje speciální akce, kterou si HBO připravilo pro všechny předplatitele, kteří si HBO Max zaplatí do 31. března, a také pro všechny současné předplatitele HBO GO. Pokud tak učiníte, získáte HBO Max za 132 korun měsíčně, a to do té doby, dokud předplatné nezrušíte. Máte-li v plánu tedy HBO Max využívat naplno a víte, že například jeden měsíc nebudete doma, tak předplatné rozhodně nerušte, jelikož o speciální 33% slevu přijdete. HBO Max bude mimo jiné k dispozici například také v rámci O2 TV. Využíváte-li O2 TV Zlatá nebo balíček Kino, tak získáte HBO Max zdarma, pokud využíváte O2 TV Stříbrná nebo Bronzová, tak HBO Max získáte za příplatek 200 korun měsíčně.

HBO Max jak se připravit

Jak bylo zmíněno v úvodu, tak s příchodem HBO Max končí původní služba HBO GO. Dost možná se ptáte, co byste měli udělat, abyste k HBO Max přístup získali. Rozhodně se nejedná o nic složitého – jakmile začne být 8. března HBO Max k dispozici, tak vám do HBO GO přijde o této skutečnosti zpráva. Následně vám bude účet z HBO GO přímo převeden na HBO Max. Registrace do HBO Max aktuálně nejsou k dispozici, budou až po spuštění této služby. Chcete-li mít tedy k dispozici HBO Max ihned jakmile to bude možné, tak se můžete registrovat do současného HBO GO s tím, že si účet poté necháte převést. O spuštění HBO Max vás každopádně budeme informovat, takže vám tato zpráva neunikne a budete se případně moci registrovat přímo do nové služby.

HBO Max funkce

Již jsme se společně podívali na tituly, které budou v HBO Max k dispozici, dále jsme si řekli více o ceně a o tom, jak se připravit. Určitě vás taktéž zajímá, jaké funkce nová služba HBO Max nabídne. Podobně jako Netflix bude k dispozici celkově až 5 profilů, pod kterými bude schopný HBO Max sledovat každý člen rodiny zvlášť. Zároveň ale bude možné z jednoho předplatného HBO Max sledovat pořady pouze na třech zařízeních současně. Nejsou k dispozici žádné „třídy“ předplatného jako u Netflixu. Nebude chybět možnost pro stažení pořadů do lokálního úložiště pro offline přehrávání. Většina obsahu bude k dispozici v českém jazyce a těšit se můžete i na prvotřídní prostorový zvuk Dolby Atmos, v případě obrazu bude k dispozici rozlišení až 2160p, nebude chybět podpora Dolby Vision, HDR10 a další.

