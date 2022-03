Apple tiše závidí: Qualcomm představil technologii umožňující přehrát bezztrátový zvuk na bezdrátových sluchátkách

Když Apple v loňském roce světu oznámil příchod bezpříplatkového bezztrátového režimu Apple Music Lossless, mezi svými uživateli tím vyvolal rozporuplné reakce. Mnozí sice byli z tohoto kroku nadšeni, nemalé procento jej však odsuzovalo za to, že ve výsledku přináší pro běžného člověka pramálo. Nikoliv však proto, že by bezplatný režim nikoho nepotěšil, ale spíš proto, že jej zkrátka není příliš na čem přehrávat – tedy minimálně v portfoliu Applu. Pro přehrávání je totiž třeba (zatím) kabelový přenos, který není u novějších Apple sluchátek možný (a to ani u modelu Max v takové kvalitě, která je třeba). Jak se však nyní ukazuje, cesta k přenosu Lossless audia bezdrátovou cestou existuje.

Že je tato věc v dnešní době již možná odhalil konkrétně Qualcomm, který světu před pár dny představil nové zvukové čipy S3 a S5 kombinující technologii Bluetooth 5.3 s novým zvukovým kodekem na bázi aptX Adaptive. Díky tomu jsou tak bezdrátová sluchátka osazená těmito čipy schopná přehrávat audio v bezztrátovém formátu, což dosud možné nebylo. Pár zádrhelů tu sice je, přičemž tím největším je nutnost mít sluchátka s čipy Qualcomm spárovaní se smartphony osazenými těmi stejnými čipy, nicméně už to, že se s podobným řešením podařilo přijít je velkým příslibem do budoucna pro audio průmysl a zároveň svým způsobem vztyčeným prstem pro Apple, od kterého by svět čekal spíš představení podobné technologie než od Qualcommu.

V souvislosti s přehráváním bezztrátové hudby na Apple produktech je nicméně jedním dechem třeba dodat, že podle dostupných informací kalifornský gigant na vlastní technologii, která by tuto věc umožňovala, intenzivně pracuje a jak se zdá, má ji již pro letošní rok a sluchátka AirPods Pro 2 a Max 2 připravenou. O její kvalitě můžeme nicméně zatím samozřejmě spekulovat, jelikož si ji budeme moci “osahat” prakticky 100% až na podzim letošního roku, kdy bychom se měli obou sluchátek dočkat.

