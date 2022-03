Srovnali jsme, jak fotí iPhone 13 Pro Max a Samsung Galaxy S22 Ultra v noci 

Pokud bychom se měli bavit o něčem, co se v oblasti mobilních fotoaparátů snaží výrobci smartphonů neustále vylepšovat, je to noční fotografie. Pomáhají si nejen lepší clonou jednotlivých objektivů, ale i softwarovými kličkami. A nutno říci, že se jim to i v určitém ohledu daří. Podívejte se na výsledky nočních fotek z aktuální smartphonové špičky, tedy iPhonu 13 Pro Max a Samsungu Galaxy S22 Ultra.

Tyto telefony jsou hodně jiné. Liší se velikostí, displejem, tvarem těla, počtem objektivů i tím, že model Samsungu nabízí integrovaný stylus S Pen, který třeba slouží i jako samospoušť. Pro náš test je ale samozřejmě důležitá především fotografická výbava. Specifikace na papíře jsou totiž jedna věc, ale praxe druhá. I když např. V DXOMark mají jasno. Tam iPhonu 13 Pro (Max) aktuálně patří 4. místo, kdežto Samsung Galaxy S22 Ultra je až 13., a to především díky spornému čipsetu Exynos 2200.

Specifikace Samsungu Galaxy S22 Ultra:

Ultraširoký fotoaparát: 12 MPx, f/2,2, úhel záběru 120˚

Širokoúhlý fotoaparát: 108 MPx, OIS, f/1,8

Teleobjektiv: 10 MPx, 3× optické přiblížení, f/2,4

Periskopový teleobjektiv: 10 MPx, 10× optické přiblížení, f/4,9

Přední fotoaparát: 40 MPx, f/2,2

Specifikace Apple iPhonu 13 Pro Max:

Ultraširoký fotoaparát: 12 MPx, f/1,8, úhel záběru 120˚

Širokoúhlý fotoaparát: 12 MPx, OIS s posuvem snímače, f/1,5

Teleobjektiv: 12 MPx, 3× optické přiblížení, OIS, f/2,8

LiDAR skener

Přední fotoaparát: 12 MPx, f/2,2

Když se zaměříme na noční fotografii, je prakticky jedno, kolik má zařízení objektivů a pro kolik z nich nabízí i noční režim. Když se podíváte na výsledky, tak se v obou případech vyplatí fotografovat pouze při použití jejich primárního snímače, tedy toho širokoúhlého. Tam, kde Galaxy S22 Ultra prohrává v cloně, se vše alespoň snaží dohnat megapixely.

Samozřejmě hodně záleží na specifikaci dané scény a množství světla, které je v ní přítomno. Ultraširokoúhlý objektiv prostě nemá ostré výsledky, ty z teleobjektivů jsou zašuměné. Když někdy překvapí, je to opravdu spíše výjimka. Ve zhoršených světelných podmínkách tedy nemá smysl používat ani je, a je přitom jedno, jestli se jedná o ten trojnásobný nebo desetinásobný v případě modelu Galaxy S22 Ultra. Všechny ukázkové fotografie najdete zde. Níže najdete přímé porovnání fotografií. Vlevo je vždy snímek z Galaxy S22 Ultra, vpravo pak ta z iPhonu 13 Pro Max.

LED už není jen do počtu

Jak Samsung uvádí, tak je Galaxy S22 Ultra vybavena snímačem s pixely o fyzické velikosti 2,4 µm, tedy těmi největšími, jaké Samsung kdy použil. Snímač tím pádem dokáže zachytit víc světla, a tím získá i více obrazových dat, takže se výsledný záznam snaží být jasný a plný detailů. Určitě přínosné je ale i použité sklo Super Clear Glass, které účinně brání přezáření a odleskům od objektivu. Zde by se třeba mohl Apple určitě inspirovat.

Musíme nicméně uznat, že noční fotografie v mobilních telefonech udělala za poslední roky značný skok dopředu, a výsledky nejsou vlastně vůbec špatné. Je pořád sice vhodné snažit se hledat i v nočních hodinách nějaký ten zdroj světla, který vám poskytne třeba noční město, ale i v totální tmě alespoň poznáte, co na fotografii vlastně je. Zde je ale vhodné použít spíše přisvětlující LED, která v obou případech dává poměrně kvalitní výsledky.

