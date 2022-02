Srovnali jsme, jak fotí iPhone 13 Pro Max a Samsung Galaxy S22+ v noci

V čem se aktuálně mohou mobilní telefony předhánět s ohledem na fotografii? Samozřejmě v počtu MPx, i když je zde spor v tom ohledu, zda více znamená lépe, poté v hodnotě optického přiblížení, a také použité cloně u jednotlivých objektivů. A právě to poslední má efekt na výsledné snímky při snížených světelných podmínkách. Jak si vede aktuální novinka Samsung Galaxy S22+ oproti iPhonu 13 Pro Max?

Samsung představil tři nové modely řady Galaxy S, kdy duo Galaxy S22 a Galaxy S22+ disponují stejnou specifikací jejich trojitého fotoaparátu. Větší z modelů se nám dostal do rukou k podrobení testu jeho fotografických dovedností s ohledem na špičku portfolia Applu, tedy jeho iPhone 13 Pro Max.

Specifikace Samsungu Galaxy S22+:

Ultraširoký fotoaparát: 12 MPx, f/2,2, úhel záběru 120˚

Širokoúhlý fotoaparát: 50 MPx, OIS, f/1,8

Teleobjektiv: 10 MPx, 3× optické přiblížení, OIS, f/2,4

Přední fotoaparát: 10 MPx, f/2,2

Specifikace Apple iPhonu 13 Pro Max:

Ultraširoký fotoaparát: 12 MPx, f/1,8, úhel záběru 120˚

Širokoúhlý fotoaparát: 12 MPx, OIS s posuvem snímače, f/1,5

Teleobjektiv: 12 MPx, 3× optické přiblížení, OIS, f/2,8

LiDAR skener

Přední fotoaparát: 12 MPx, f/2,2

Nightography – fotoaparát pro dokonalé noční záběry

Pokud se bavíme o noční fotografii, můžete samozřejmě i při zhoršených světelných podmínkách pořizovat snímky ze všech objektivů zařízení, protože oba modely telefonů nabízejí pro každý objektiv noční režim, a to i pokud se bavíme o tom čelním. K dosažení ideálních výsledků se ale hodí využívat výhradně primární snímač, tedy ten širokoúhlý, který má nejlepší clonu.

Samsung si nicméně v noční scéně poměrně věří, protože i na webových stránkách své novinky označuje jeho sestavu fotoaparátů jako ideální pro dokonalé noční záběry, a uvádí u ní dokonce označení Nightography. V přímém porovnání pro něho možná hraje počet MPx, ale iPhone 13 Pro (Max) zde má u širokoúhlého fotoaparátu clonu jen f/1,5, která hraje do karet spíše jemu. Jenže pak je třeba vzít v úvahu ještě software.

Větší pixely –> více zachycenéh osvětla

Samsung zmiňuje, že jeho snímač označovaný jako „Big Pixel“ zvětšuje pixely tak, aby přitáhl světlo. Jedná se tedy o klasický pixel binning, neboli slučování pixelů. Fotoaparát tedy rozpozná, že se nacházíte ve tmě, a jeho pixely se shromáždí do skupin, které se spojí v jeden větší pixel a propustí tím více světla, aby byla vaše fotografie jasnější. Poté následuje zpracování šumu, abyste dosáhli ostřejších výsledků. je to logické, protože velké pixely = více světla = jasné a ostré fotografie (v ideálním případě). Apple toto neřeší, ten se snaží poskytnou co největší pixel už ve specifikaci snímače, aniž by musel podobné kličky podstupovat. Na strategii Samsungu ale není nic špatné, klaní se k ní většina výrobců nejen chytrých telefonů.

Sklo Super Clear Glass má zase snižovat odlesky objektivu, aby noční fotografie a videa byly jasné jako ve dne. Je zde tedy přítomna nano vrstva s nízkou odrazivostí, což by mělo mít za následek méně přítomných artefaktů, a v porovnání s výsledky iPhonu také má. Je evidentní, že noční fotografie v mobilních telefonech udělala za poslední roky značný kus kupředu, a výsledky nejsou vlastně vůbec špatné. Je pořád sice vhodné snažit se hledat i v nočních hodinách nějaký ten zdroj světla, který vám poskytne třeba noční město, ale i v totální tmě alespoň poznáte, co na fotografii vlastně je, i když v takovém případě se na blízké vzdálenosti hodí použít v obou případech velice výkonnou LED. Ukázkové fotografie jsou pro potřeby webu zmenšeny, v plné jejich velikosti si je můžete prohlédnout zde.

