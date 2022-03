Jeden z nejlepších zdrojů potvrdil technické specifikace iPhonu SE 3. Myslí tohle Apple vážně?

Ačkoliv iPhony SE nikdy technickými specifikacemi nevynikaly, jelikož jak první, tak i druhá generace vycházely z dřívějších modelů, jejich vznik se dal nějak nějak chápat. Aby však Apple recykloval již jednou použitý recyklát, to tu ještě opravdu nebylo. Přesto se tak však za pár dní takřka na 100 % stane, jelikož tuto myšlenku potvrzují prakticky všechny důvěryhodné zdroje, ke kterým se před pár minutami přidal i přední analytik Ming-Chi Kuo.

Fotogalerie iPhone SE 2. generace 25 iPhone SE 2. generace 26 iPhone SE 2. generace 32 iphone se zada 1 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +3 fotky iphone se zada 2 iphone se zada 5 Vstoupit do galerie

Kuo se ve svém krátkém twitterovém příspěvku nechal slyšet, že hromadná výroba iPhonu SE 3. generace startuje v tomto měsíci, přičemž v plánu je letos prodat 25 až 30 milionů jednotek. Co se pak týče technických specifikací telefonu, ty nejsou žádným překvapením. Jeho srdcem má být konkrétně čipset A15 Bionic nasazený v iPhonech 13 (Pro) s tím, že k dostání bude v 64, 128 či 256GB variantě. Samozřejmostí je pak podpora 5G sítí a to jak mmWave, tak i sub-6GHz v závislosti na trhu, na kterém se bude daný model prodávat. Designově má být novinka stejná jako iPhone SE 2 a stejné mají být dokonce i její barvy – tedy černá, bílá a červená. Možná i proto ostatně Kuo neoznačuje novinku jako iPhone SE 3, ale jen jako nový iPhone SE. I samotný Apple ostatně může přistoupit “jen” k označení iPhone SE 5G či něčemu podobnému, jelikož upgrade procesoru a nasazení podpory 5G je poměrně chabé vylepšení.

Nový iPhone SE si svou premiéru takřka 100% odbude už příští týden na první letošní Apple Keynote a to po boku iPadu Air 5 a s trochou štěstí i nových Maců. Vzhledem k tomu, že bude technicky dost nezajímavý se u něj očekává nasazení stejné ceny jako u nynějšího SE, přičemž to buď v nabídce zůstane a svou cenou půjde dolů, nebo z ní zcela zmizí a své místo tedy plně přenechá iPhonu SE. Ať tak či onak, SE nové generace rozhodně zajímavým telefonem nebude a přestože u něj nasazení 5G dává svým způsobem smysl, od Applu by svět chtěl vidět zcela určitě mnohem víc než jen podobné mikrokrůčky kupředu.

iPhone SE lze zakoupit například zde