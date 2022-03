Hackeři opět řádí. Tentokrát v Rusku zablokovali nabíječky na elektromobily

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou se neodehrává jen na fyzických bojištích na území Ukrajiny, ale taktéž v kyberprostoru, kde zuří i na území Ruska. Právě jeho agrese totiž rozzlobila spoustu hackerů, kteří se postavili na stranu Ukrajiny a nyní Rusům škodí, jak jen nejlépe dovedou. A před pár hodinami si v zemi připsali další pozoruhodný úspěch.

Obliba elektromobilů ve světě roste a Rusko není v tomto směru výjimkou. Rusové, kteří se tímto trendem nechali zlákat, však budou mít od nynějška o něco hořčí život, jelikož nebudou moci (minimálně po nějakou dobu) využívat nabíjecí stanice pro elektromobily, tedy minimálně ty provozované státem coby národní síť pro nabíjení elektromobilů. Nabíječky byly totiž zcela vyřazeny z provozu, přičemž na jejich displejích svítila hesla “Sláva Ukrajině. Sláva hrdinům”.

Ačkoliv je vcelku pravděpodobné, že se Rusům dříve či později podaří nabíjecí stanice uvést zpět do provozu, je počin hackerů už kvůli zviditelnění celého problému jednak velmi vítaný a jednak skvěle odhaluje to, jak špatně na tom jsou z hlediska zabezpečení předměty de facto denní potřeby. Vedlejším efektem války tedy bude pravděpodobně do budoucna výrazné posílení softwarové bezpečnosti věcí po celém světě, aby byly pro útočníky hůře napadnutelné.