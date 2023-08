iOS 17 přidá užitečnou novinku pro majitele elektromobilů

V připravovaném iOS 17 Apple dále rozšiřuje sadu funkcí ve svých Apple Mapách, které jsou určené zejména pro majitele elektromobilů. Ty tak budou zobrazovat informace o dostupnosti nabíjení vozu v reálném čase, a také řidičům umožní vybrat si jejich preferovanou nabíjecí síť.

Apple poprvé oznámil podporu trasování elektromobilů v Apple Maps již před dvěma lety, a to na konferenci WWDC 2020. Funkce nakonec debutovala loni, to však jen pro řidiče Fordu Mustang Mach-E a letos ji následovali řidiči Porsche Taycan. S nainstalovaným iOS 17 ve vašem iPhonu vás ale nově Apple Mapy vyzvou k tomu, abyste si v aplikaci nastavili preferovanou nabíjecí síť pro váš elektromobil, o které vás budou následně informovat. Pro USA to jsou např. Electrify America, Chargepoint, sítě Tesla Supercharger a další.

Jakmile si vyberete síť, Apple Mapy vám inteligentně zobrazí informace o dostupnosti nabíjení v reálném čase. Zobrazí se například celkový počet stání dostupných na konkrétní nabíjecí stanici a samozřejmě i to, kolik z nich je aktuálně obsazeno. Na základě elektromobilu, který řídíte, vám Mapy také zobrazí pouze ty možnosti nabíjení, které jsou kompatibilní s nabíjecím konektorem používaným vaším autem. Samozřejmě je otázka, jak to všechno bude fungovat i v našich podmínkách.