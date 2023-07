Jedna z největších novinek Apple Maps posledních let je dostupná na dalších místech

Když Apple před dvěma lety světu představil iOS 15, nezapomněl v něm řádně vylepšit i své Mapy. Ty sice byly ještě před pár lety spíš pro ostudu, v poslední době je však vidět, že se jim Apple intenzivně věnuje a daří se mu je dostat na výsluní. K tomu mu mají dopomoci i detailní vyobrazení symbolů velkých měst po celém světě, které mají uživatelům výrazně usnadnit orientaci, jelikož díky nim snáze Mapy pochopí. Právě tato novinka dorazila poprvé v iOS 15, přičemž již tehdy vzbudila solidní rozruch. Zprvu byla sice dostupná jen ve čtyřech městech na světě, nicméně Apple jí v tichosti rozšiřuje, díky čemuž je nyní dostupná hned ve 22 městech, přičemž několik posledních dorazilo teprve nedávno.

S trochou nadsázky se dá říci, že detailní zobrazení symbolů měst nebo chcete-li „detailed city experience, jak Apple tuto funkci v angličtině nazývá, je klasické 3D zobrazení objektů na steroidech. Právě z jablečného zobrazení 3D objektů totiž skutečně vychází a to z jednoduchého důvodu – toto 3D zobrazení je totiž extrémně detailní, takže pro Apple není problém už jen pár detailů vylepšit a tím vytvořit daný symbol města ještě rozpoznatelnější. Ostatně, stačí se podívat třeba na pražskou Staroměstskou radnici či na Pražský hrad s katedrálou svatého Víta. Všimnete si, že tyto stavby sice nemá Apple zpracované v rámci „detailed city experience“, nicméně i jejich šedé modely vytvořené ve stejném duchu jako kdejaký obyčejný dům jsou vskutku propracované a stačilo by jen pár úprav na to, aby se změnily v ještě lépe rozpoznatelné symboly Prahy.

Pokud vás funkce detailní vyobrazení hlavních symbolů jednotlivých měst zajímá, můžete si je prohlédnout ve městech níže: