Qualcomm představil nové 5G modemy. Pokud Apple selže, příští rok je dostanou iPhony

Svět 5G modemů má nového krále. Qualcomm totiž před pár hodinami v rámci veletrhu Mobile World Congress světu odhalil novou generaci svého modemu řady X ve formě Snapdragonu X70. Ten nabízí působivé rychlosti v kombinaci s nízkou energetickou spotřebou.

Qualcomm se u nového Snapdragonu X70 pochlubil celou řadou zajímavostí v čele s rychlostí 10 Gb/s při stahování a 3,5 Gb/s při uploadu a to vše přitom při o 60 % nižší energetické spotřebě oproti předešlé generaci. Zřejmě nejzajímavější vychytávkou nového modemu je pak speciální AT procesor integrovaný přímo do něj, který by měl optimalizovat připojení k síti a dopomáhat k maximální možné rychlosti jak v rámci downloadu, tak i uploadu. Samozřejmostí jsou pak věci typu nízká latence, vysoká kvalita připojení, podpora sub-6GHz i mmWave a celkově spousty věcí, na které je svět zvyklý z předešlých generací.

Ačkoliv má Apple představit již v příštím roce první iPhony s vlastním 5G řešením, na kterém roky usilovně pracuje, pravdou je, že jsme o termínech potenciálního odhalení slyšeli v minulosti již několikrát a to dokonce ještě předtím než se Applu podařila uzavřít dohoda s Qualcommem o “zakopání válečné sekery” kvůli licenčním poplatkům, čímž si zajistil dodávky 5G modemů pro své produkty po dobu několika nadcházejících let. Přesně kvůli tomu je proto třeba brát příští rok coby rok, kdy Apple vypustí své první 5G modemy s rezervou a kvůli tomu počítat s tím, že se u iPhonů 15 můžeme klidně dočkat právě modemů X70. Na letošní podzim totiž ještě k dispozici nebudou.

