OnlyFans zasadil tvrdou ránu ruskému pornoprůmyslu

Jedna z nejoblíbenějších platforem pro sdílení placeného – zejména pak pornografického – obsahu se zřejmě v nadcházejících hodinách a dnech otřese v základech. Kvůli sankcím světa vůči Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu a zejména pak plánovanému vyloučení země z mezinárodního platebního styku se totiž ruské uživatelky a uživatelé OnlyFans nedostanou k penězům za předplatná od svých uživatelů a to konkrétně ode dnešní půlnoci. Vyplývá to alespoň z jejich příspěvků na sociálních sítích, ve kterých uvádí, že při zvolení vyplacení vybraných peněz jsou platformou přesměrováni na technickou podporu namísto dřívější platební brány. A to se jim samozřejmě nelíbí.

Nemožnost získání peněz z OnlyFans je pro mnohé pornoherce a pornoherečky tvrdou ránou, jelikož se jedná o jejich hlavní způsob obživy. Mnozí se proto rozhodli po odstavení plateb platformu dočasně opustit a své účty zablokovat, aby nebylo možné jejich obsah konzumovat bez toho, aniž by za něj byli odměněni. A jelikož se odstavení od mezinárodního platebního styku dotkne prakticky všech celosvětových platforem tohoto typu, ruským pornohercům a pornoherečkám nezbývá nic jiného než se spoléhat na domovská řešení (pokud nějaká jsou), nebo zkrátka žít z úspor, popřípadě jinak vydělaných peněz. OnlyFans se tedy v brzké době zřejmě výrazně „pročistí“ od ruských přispěvatelů.