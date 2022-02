Apple možná začne brzy prodávat nejlevnější iPhone ve své historii

iPhony jsou dlouhodobě vnímány jakožto poměrně drahé telefony. Jak se však nyní podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu zdá, toto “pravidlo” vezme zřejmě brzy za své. Kalifornský gigant má totiž dle všeho v plánu rozmetat svou stávající strategii na kopytech startem prodejů nejlevnějšího iPhonu ve své historii. O novinku se však tak úplně jednat nebude.

V první polovině března má Apple světu představit novou generaci iPhonu SE s podporou 5G sítí. Jelikož však bude 5G de facto jedinou větší novinkou tohoto modelu a například design zůstane stejný jako u SE 2 z roku 2020, nemůže SE 3 prodávat Apple dráž než tomu bylo u SE 2. Podle Gurmana se však zároveň nechce zbavit SE 2, jelikož to mnoha lidem stále naprosto dostačuje – tím spíš, když 5G sítě stále nejsou ve světě až tak rozšířené. Ve své nabídce tak hodlá údajně tento model zachovat a to za mnohem atraktivnější cenu než je tomu nyní. Počítat má konkrétně s cenovkou 199 dolarů za základní model, což je mimochodem stejná cena, kterou si účtuje i za Apple TV 4K se 64GB úložištěm. Pokud bychom tento “přepočet” převedli na české koruny, zjistili bychom, že iPhone SE 2 by se mohl prodávat teoreticky za pouhopouhých 5590 Kč, jelikož právě tolik tu stojí Apple TV 4K 64GB.

Pokud se slova Gurmanových zdrojů naplní a SE 2 skutečně zůstane v nabídce Applu za podobnou cenu, znamenat to bude jediné – útok na rozvojové trhy a na uživatele, kteří nemají zájem do telefonu investovat příliš velké peníze. Pokud se právě tyto skupiny podaří Applu oslovit, zajistí si potenciální zákazníky svých služeb, které mu generují čím dál větší peníze a ve výsledku se mu tedy vstup na levný mobilní trh vyplatí extrémním způsobem. Zda se ale tak skutečně stane ukáže až čas.

