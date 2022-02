Čekáte na levný velký iMac? V blízké budoucnosti se jej nedočkáte

V souvislosti s novou generací 27” iMacu se v posledních měsících prakticky neustále hovoří o iMacích Pro, tedy výkonných verzích velkých all-in-one počítačů z dílny Applu. Jak se však nyní podle informací Marka Gurman z Bloombergu zdá, velký iMac (myšleno 27” model) nebude minimálně po dobu několika následujících měsíců dostupný v jiné než velmi výkonné “Pro” verzi.

Na diskuzních fórech po celém světě lze nalézt ohromné množství příspěvků jablíčkářů, kteří by sice 27” iMac chtěli, ale nevyužijí výkon, který se pro verzi Pro chystá. Tento stroj se má totiž dočkat nasazení čipsetů M1 Pro a M1 Max, které jsou určeny primárně pro profesionální uživatele a pro běžné uživatele jsou tedy do jisté míry zbytečné. Právě kvůli tomu by tak přivítali, kdyby se vedle iMacu Pro představil i ekvivalent 24” iMacu M1 s větším displejem a stejnými vnitřnostmi. Nic takového však podle Gurmana Apple v plánu nemá – tedy minimálně v dohledné době. U velkých počítačů se totiž chce údajně dlouhodobě zaměřovat maximální možnou měrou na profesionální uživatele.

Co se týče představení iMacu Pro, to má mít Apple podle Gurmana naplánované zřejmě na květen či červen s tím, že jeho spuštění prodejů by pak mělo být snad bezprostřední. Jelikož totiž u něj budou využity již otestované procesory, nebude ve výsledku pro vývojáře žádný problém přizpůsobení jejich aplikací.

