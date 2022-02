Applu unikl vzhled displeje iPhonu 14 Pro, budete z něj zklamáni

Přestože svět stále řeší špatnou dostupnost iPhonů 13 (Pro), zraky mnoha jablíčkářů se začínají pomalu upínat k nové generaci tohoto telefonu ve formě řady 14 (Pro). Tu by měl kalifornský gigant představit tradičně na podzim a to po několika letech s poměrně výraznou designovou změnou na přední straně. Řada Pro se má totiž konečně dočkat odstranění výřezu v displeji a jeho nahrazení průstřely, které jsou využívány Androidy. Jak se však podle čerstvě uniklého schématu zdá, nebude ve výsledku o co stát.

Není tomu tak dávno, co začaly internetem kolovat schémata zobrazující dvojici poměrně drobných průstřelů v displeji, přičemž jeden byl podlouhlý a druhý pak rovnoměrně kulatý. Tohoto designu se sice Apple přidrží, ale jak se nyní zdá, oba tyto průstřely budou podstatně větší než tomu bylo na prvním schématu. Vyplývá to alespoň z nového schématu zveřejněného důvěryhodným účtem na sociální síti Weibo, jehož pravost potvrdil před pár hodinami i uznávaný leaker Jon Prosser a to dle svých slov od na úniku nezávislého zdroje. Na schéma se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce, kde jej naleznete hned na prvním místě.

Jak můžete sami vidět, jak podlouhlý, tak kruhový průstřel jsou skutečně mohutné a bez jakékoliv nadsázky o nich lze říci, že z hlediska zabrané plochy se klasickým výřezům v displeji výrazně přibližují. Jejich odskok od horní hrany displeje je navíc relativně výrazný, kvůli čemuž by tak mohly působit rušivěji než nynější výřez – zejména tedy na menších 6,1” iPhonech 14 Pro. Ani u řady Max se ale nebude jednat o žádnou hitparádu, pokud se tedy pár hodin staré informace skutečně potvrdí. Doufejme ale, že ne a Apple bude schopen skutečně použít displeje s průstřely daleko menšími.

