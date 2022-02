iPhony 14 mají nabídnout delší výdrž i WiFi 6E

Zdá se vám už výdrž iPhonů 13 (Pro) naprosto dostačující, ba snad až nadstandardní? Pak pro vás máme potěšující zprávu. iPhony 14 (Pro) se totiž mají vydat velmi podobnou cestou a svým uživatelům tak nabídnou opět další výdržové zlepšení. Nikoliv však díky většímu akumulátoru baterie, ale nové generaci 5G čipu.

Zdrojům tchaiwanského portálu Economic Daily News se podařilo zjistit, že se Apple domluvil se svým dlouholetým dodavatelem mobilních procesorů – společností TSMC – na výrobě 5G modemů navržených společností Qualcomm. Ty mu v minulosti vyráběl Samsung, ale vzhledem k tomu, že je k nové generaci potřeba modernější výrobní technologie a taktéž k tomu, že je Samsung jedním z hlavních konkurentů Applu, zvolil kalifornský gigant raději právě TSMC. To má nové 5G modemy vyrábět konkrétně pomocí 6nm výrobního procesu, jehož “podporu” společnost oznámila teprve minulý rok, což jim zajistí v první řadě lepší energetickou účinnost a tedy jinými slovy nižší spotřebu energie, což se z logiky věci projeví právě na výdrži telefonu jako takového. Nová generace modemu má pak zajistit iPhonům i podporu WiFi 6E, tedy vylepšeného standardu WiFi 6 s vyšší rychlostí a nižší latencí.

Ačkoliv toho zdroje o nové generaci iPhonů 14 (Pro) již více neprozradily, z úniků z minulosti víme například to, že se u nich počítá se změnou designu vycházející z iPhonů 4 a 4s. Krom toho se u řady Pro změní ikonický výřez v displeji na dvojici “průstřelů” skrývajících Face ID a přední fotoaparát, kdy jeden z výřezů bude podlouhlý a druhý pak standardně kulatý. Kulatá pak mají být i tlačítka pro změnu hlasitosti, jak tomu bylo v minulosti právě u iPhonů 4 a 4S, ale i u novějších 5, 5S či SE 1. generace. Co se pak týče představení telefonů, to se očekává klasicky v září. Snad se tedy naplní velká očekávání a novinky budou stát za to.