Nejlepší herní příslušenství k iPhonu: Razer Kishi

Hraní na mobilních telefonech může být někdy otrava. Vývojáři se sice snaží o přizpůsobení ovládání svých her na maličké displeje bez fyzických tlačítek, některé žánry si však přímo říkají o použití sofistikovanějších metod ovládání. Řeč je samozřejmě o herních ovladačích. V minulém díle našeho seriálu jsme si minule představili léty prověřený Wireless Controller od Microsoftu, dnes si doporučíme méně tradiční volbu od hráčům známé společnosti Razer.

Razer Kishi využívá na rozdíl od klasických ovladačů možnost přímého přimknutí k vašemu iPhonu. Po rozdělení složeného ovladače vedví se objeví prostor, do kterého pohodlně váš telefon složíte. Ten se pak octne obklíčený klasickou formací ovládacích tlačítek. Váš iPhone pak začne připomínat například úspěšnou konzoli Nintendo Switch. Na rozdíl od ní ovšem na Razer Kishi najdete dvě páčky a tři systémová tlačítka.

Razer Kishi se propojuje s iPhonem nikoliv pomocí bezdrátových technologií, ale přímo přes port Lightning. Díky tomu nabízí minimální latenci při hraní, což kromě ležérních hráčů ocení i ti, co to s hrami myslí o něco vážněji. Přes speciální port na pravé straně zařízení přitom můžete telefon během hraní i pohodlně nabíjet. Nemusíte se ale bát, že by se vám ovladač příliš rychle opotřeboval. Jeho plastové tělo totiž chrání gumové gripy, které v balení najdete ve dvou párech.

