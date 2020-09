Razer, co by výrobce příslušenství k počítačům, cílí na hráče opět jiným způsobem. Po vydání energetického nápoje přichází se žvýkačkami Razer Respawn by 5. Mají zlepšit soustředěnost a potažmo i výkon ve hrách. A složení? Výtažky ze zeleného čaje a vitamín B. Žvýkačky nebarví a jsou k dispozici v příchutích Tropical Punch, Pomegranate Watermelon a Cool Mint. Žvýkačky to ale rozhodně nejsou laciné, 15 jich vyjde na přibližně 85 korun, 150 na 800 korun. Odkaz najdete zde.