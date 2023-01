Recenze Razer Phone Cooler Chroma: dobrý nápad, špatné provedení

Existují produkty, které jsou určeny jen pro úzkou skupinu lidí. Když nemáte loď, těžko si budete kupovat nový stěžeň. Existují však i produkty, které vlastně nejsou vůbec pro nikoho. Příkladem toho je Phone Cooler Chroma od Razeru. Produkt, který má neskutečný potenciál, který se mi líbil tak moc, že jsem si jej objednal a který by mohl být řešení, pro všechny, kteří chtějí využívat svůj telefon naplno i během nabíjení. Bohužel na vše, co jsem nyní napsal můžete zapomenout, protože to, co Razer nakonec vyrobil je produkt, který, ať se snažím sebevíc, prostě nedokážu chápat a to i přes to, že funguje na jedničku.

Když Razer představil svůj chladič pro MagSafe, znělo to naprosto perfektně. Přece jen iPhone se objektivně přehřívá a během léta se nejednou za den stane, že se sníží jeho jas na minimum právě kvůli přehřívání. V autě, pokud pak nechcete věc řešit umístěním do výdechu klimatizace, by aktivní chlazení iPhonu přišlo také vhod. Razer na to šel zezačátku dobře a zkrátka si řekl, že by bylo možné na zadní část telefonu pomocí MagSafe připevnit ventilátor, který bude ochlazovat jeho tělo. Místo aby ventilátor na iPhone foukal vzduch, je celý systém sofistikovanější a větráček chladí magnetickou podložku, která odvádí z telefonu teplo a nutno uznat, že to dělá neuvěřitelně dobře. Podložku, která se připevní na MagSafe, lze chladit až na 9 stupňů Celsia a ta tak odebírá teplo z telefonu. Skutečně to funguje a telefon se chladí extrémně dobře a v podstatě pokud jej nezavřete do lednice nebo nehodíte do kostek ledu, pak jen velmi těžko najdete způsob, jak telefon chladit efektivněji než pomocí Razer Phone Cooler. Za to tedy patří výrobci obrovský palec nahoru, protože řešení funguje na jedničku a i kvalita zpracování je naprosto perfektní. Telefon se chladí extrémně dobře.

Vzhledem k tomu, že rychlost nabíjení je závislá od teploty baterie, kdy telefon při nabíjení nedopustí, aby se baterie přehřívala a tím pádem poškozovala, jste schopni v případě chlazení pomocí Razer Phone Cooler dosáhnout nejlepších možných výsledků při nabíjení, kdy je možné použít výkonnou nabíječku a telefon nebude její rychlost omezovat v důsledku přehřívání baterie. To je naprosto super a rozhodně se mi to líbí. Další zajímavostí je, že ventilátor v podstatě nefouká ani nenasává vzduch tak, že byste to nějak významen cítili. Můžete jej klidně položit na stůl nebo jej držet v ruce. Skutečně vzduch neproudí nijak významně a i když chlazení funguje na jedničku, nemusíte se bát toho, že vám bude do ruky foukat proud vzduchu. Bohužel tím všechna plus končí a je potřeba si nalít čistého vína.

Samotný Phone Cooler se připevní magnetem k MagSafe vašeho teleofonu, ovšem jak sami tušíte, tak iPhone nemá revezní nabíjení, a Cooler nemá pro změnu baterii. Tedy aby se větráček točil, je nutné jej mít neustále připojený kabelem k nabíječce a to pomocí USB-C kabelu. V tom by nebyl nijak zásadní problém, stejně totiž od vaší MagSafe nabíječky vede kabel a tak se vlastně nic nemění oproti běžnému nabíjení pomocí MagSafe, říkáte si. No, jen je tu taková drobnost a to fakt, že Phone Cooler nemá v sobě zabudovanou bezdrátovou nabíječku. Vy tedy připevníte větráček k telefonu a aby se točil, tak jej připojíte kabelem k nabíječce, ovšem tento kabel slouží jen k točení větráčku. Aby se telefon nabíjel, musíte do něj zapojít starý dobrý Lightning kabel a strčit jej do nabíječky.

Aby se tedy telefon nabíjel a zároveň chladil, máte k němu připojené dva kabely, což asi není potřeba příliš hodnotit a o tom, jak to vypadá a působí se asi uděláte obrázek sami. Tím, že nemá Phone Cooler baterii, můžete jej využívat vlastně jen tam, kde máte nabíječku. Samozřejmě jej lze použít i s powerbankou, ale to je vlastně to stejné a tak nastává další problém a tom, že doma většinou nemáte až takové horko aby se telefon přehříval a venku byste museli použít powerbanku. Jediné dvě využití, na které jsem tak přišel, jsou v tom případě, kdy chcete co nejrychleji nabít svůj telefon a to v případě, že nutně někam potřebujete odejít a mít co nejvíc procent baterie. Pak zapnete Cooler a použijete silnou nabíječku a opravdu dojde k tomu, že se telefon bude nabíjet rychleji. Druhá možnost je pak v případě, kdy jste například na pláži, vzít si s sebou powerbanku a chladit svůj telefon pomocí powerbanky. V létě na sluníčku se totiž telefon přehřívá nejvíc a tak je to vlastně jediné využití, ovšem opět potřebujete powerbanku. Asi vás napadlo to stejné, co mě, i když je to nesmysl, lze využít baterii v telefonu a propojit USB-C na Lightning kabelem větráček přímo s telefonem? Odpověď je jednoduchá, propojit samozřejmě jdou, ale větráček se nezačne točit.

Když už byste snesli, že k telefonu máte připojené dva kabely, abyste jej chladili a nabíjeli zároveň nebo jeden kabel, aby docházelo jen k chlazení, tak přichází další bonus a to je zvuk. K chladiči existuje stejnojmenná aplikace, která slouží k tomu, abyste se přes Bluetooth připojili k samotnému Cooleru a ten ovládali. Slovo ovládali je poměrně silné, protože kroěm toho jakým způsobem má RGB osvětlení na jeho těle blikat nebo zda má vůbec blikat, můžete nastavit dva režimy toho, jak moc má chladič chladit. V praxi řečeno lze přepnout z vysavače na startující letadlo. Tak hrozné to zase není, ovšem když máte doma iMac, který neslyšíte, iPhone, který neslyšíte, pračku, kterou neslyšíte nebo MacBook, který nemá chladič a jste zvyklí pracovat v naprostém tichu jen za poslechu hudby nebo podcastů, tak vám tak nějak z logiky věci bude připadat divné, že jediné, co ruší váš domácí klid je ventilátor připevněný na iPhone. Ten je skutečně slyšitelný i při standardním nastavení, natož pak při turbo režimu.

Co je na aplikaci skutečně zajímavé, je senzor teploty podložky která se připevňuje k telefonu. Minimální teplota, na kterou dokáže ventilátor chladit tuto podložku, je 8 stupňů Celsia a v reálném čase vidíte, jak se mu to daří. Musím říct, že zde opět platí to, co jsem již zmínil a to, že funkčnost samotná je na skvělé úrovni a opravdu oněch osm stupňů dosáhnete a to i v případě připojeného telefonu, který se zrovna nabíjí. Ventilátor pak sice musí být v režimu turbo nebo auto a skutečně vás ruší, ale chlazení funguje spolehlivě.

Je tedy jen na vás, zda se vám podobný produkt líbí. V mém životě vidím jeho využitelnost pouze na pláži, kde trávím většinu léta a telefon to skutečně snáší špatně, ovšem i tak mi bude vadit, že musím využívat powerbanku. Na druhou stranu, vadí mi to méně než to, že mi displej v podstatě zhasíná a telefon je často nepoužitelný kvůli přehřívání na přímém slunci. Na druhou stranu to je opravdu asi jediné využití, které pro tento produkt vidím. Kdyby Razer integroval do chladiče také bezdrátovou nabíječku MagSafe není se o čem bavit a je to super produkt. Ovšem takto je to přesně to, co jsem popsal na řádcích výše. Kdyby to byla navíc hračka za 500 Kč, pak by to člověk asi jakž takž toleroval, ovšem jedné, kde lze do ČR/SR objednávat, je přímo oficiální web Razer a odtud vás vyjde tahle záležitost i s poštovným na něco lehce přes dva tisíce, což už není zrovna málo.