Nejlepší herní příslušenství k iPhonu: Microsoft Wireless Controller

Hrát na maličkých obrazovkách telefonů jen za pomoci dotykového ovládání je někdy očistec. Jednoduché hříčky sice můžete pouze za pomoci prstů ovládat vcelku obstojně, komplexnější hry, například střílečky nebo hry viděné z pohled u třetí osoby, jsou pro takové jednoduché ovládací schéma již tvrdším oříškem. Jedním z nejlepších prostředků, jak takové hry ovládat, je bezpochyby herní gamepad. V dnešním – prvním díle nového – seruálu se podíváme konkrétně na velmi oblíbený ovladač od Microsoftu.

Xbox Wireless Controller je nejnovější generací základní verze herních ovladačů ke konzolím Xbox. To, že jde o příslušenství přikládané ke kvalitním herním mašinám přitom poznáte již na první dotyk. Ovladač je vyroben z kvalitního plastu a jeho potěžkání ho usvědčí z toho, že se vevnitř skrývá spoustu komplikované mechaniky. Xbox Wireless Controller navíc nemusíte nikdy zdlouhavě nabíjet, stačí mu pouze vyměnit dvě tužkové baterky a můžete hrát dál. K dispozici jsou nicméně i speciální nabíjecí akumulátory, kterými lze tužkové baterie nahradit. Co se týče jeho propojitelnosti s iPhonem, to probíhá standardně přes Bluetooth s tím, že jakmile si jej telefon jednou „zapamatuje“, je k němu poté vždy po zapnutí připojen velmi rychle.

Díky motorkům dokáže ovladač skvěle přenášet přesné vibrace, ale nemusíte se vůbec bát toho, že by vám vypadl z ruky. Nejnovější generace Xboxového ovladače totiž využívá texturovaný povrch, jež můžete najít na jeho rukojetích, vrchních tlačítkách a vrchních páčkách. Xbox Wireless Controller si přitom můžete zakoupit ve více barevných provedeních. Klasickou bílou doplňuje střídmá černá, ale i o něco odvážnější barevné kombinace – ovladač totiž seženete i v rudé variantě a nádherné modré.

