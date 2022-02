Přepadení amsterodamského Apple Storu: Apple poděkoval policii, ta zveřejnila požadavky útočníka

Včera jsme vás na našem magazínu informovali o úterním večerním přepadení Apple Storu v Amsterodamu, ve kterém držel útočník rukojmí. K celé této události se před pár hodinami vyjádřil poměrně překvapivě i samotný Apple, který je jinak na prohlášení jako taková poměrně strohý. Krom jeho slov však už svět zná třeba i podmínky, které si útočník v Apple Store kladl v souvislosti s propuštěním rukojmích.

Komentář Applu k celému incidentu je ve své podstatě poměrně strohý. Točí se totiž de facto “jen” kolem poděkování záchranným složkám, které na místo dorazily bezprostředně po nahlášení vstupu útočníka do obchodu a kterým se jej z něj nakonec i podařilo nezraněného dostat a vyjednat předtím i propuštění rukojmích. Kalifornská gigant vyjádřil zároveň vděk zaměstnancům Apple Storu a jeho návštěvníkům, kteří krizovou situaci zvládli na výbornou a byli si navzájem oporou.

Op een foto in handen van het Het Parool is de gijzelnemer, gehuld in een camouflagepak, samen met de gijzelaar te zien. Ze zitten tegenover elkaar, de gijzelaar lijkt geboeid met zijn handen achter zijn rug. https://t.co/qB9pNCU7J9 pic.twitter.com/QJZ0A09haw — Het Parool (@parool) February 22, 2022

Co se pak týče incidentu jako takového, policie před pár hodinami zveřejnila, že za útokem stál 27letý obyvatel Amsterodamu, který se ke svému činu rozhodl bez jasného důvodu. Policie nicméně prozradila, že při vyjednávání ohledně propuštění rukojmích úřadům sdělil, že za jejich propuštění požaduje 200 milionů eur v kryptoměnách a zajištění bezpečného odchodu z obchodu, přičemž ani jedna z těchto věcí mu samozřejmě nebyla dopřána. Některá média pak informují o tom, že po nakráčení do obchodu chtěl prvně “jen” odcizit Apple produkty, ale pak si svůj čin rozmyslel a začal své okolí ohrožovat automatickou zbraní. Bude tedy velmi zajímavé sledovat, jak se celá situace do budoucna vyvine.